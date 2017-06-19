Nữ huấn luyện viên Hoàng Thùy khiến khán giả "cười bể bụng" vì sự cố hài hước trong hình ảnh lên sóng.

Tập 2 của The Face lên sóng tối qua khiến khán giả vô cùng thích thú và hào hứng bởi những phát ngôn kịch tính, chi tiết thú vị từ bộ ba giám khảo.

Ở tập này, HLV Hoàng Thùy một lần nữa bị "bắt phốt" ăn chè đậu đen và quên xỉa răng, nhờ công của các anh quay phim zoom tận gương mặt cô. Chi tiết thú vị này khiến cộng đồng mạng chú ý và mở ra trào lưu ảnh chế bất tận. Hoàng Thùy đang là cái tên gây bão trên khắp các diễn đàn online sau tập 2.

Sự cố hy hữu này chắc chắn có nguyên nhân đằng sau đó. Nhiều ý kiến cho rằng do quay hình quá gấp, mất nhiều thời gian nên các HLV phải ăn lót dạ. Một số người còn đùa rằng Hoàng Thùy lỡ làm phật lòng đội ngũ biên tập nên mới bị "bêu rếu" trên sóng truyền hình.

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu khi ăn bánh tráng trộn Nhiều fan hâm mộ lo lắng và hỏi han khi biết Lý Nhã Kỳ gặp "sự cố" khi ăn bánh tráng trộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-thuy-quen-xia-rang-khi-len-song-the-face-215330.html