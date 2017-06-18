Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu khi ăn bánh tráng trộn

Giải trí 18/06/2017 09:23

Nhiều fan hâm mộ lo lắng và hỏi han khi biết Lý Nhã Kỳ gặp "sự cố" khi ăn bánh tráng trộn.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến fan được phen "hết hồn" khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cô bị "tai nạn" khi ăn bánh tráng trộn; đó là: cắn nhầm vào lưỡi chảy máu.

Bạn bè và người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Lý Nhã Kỳ, tuy nhiên cô vẫn vui vẻ trấn an mọi người bằng những bình luận vui vẻ.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ tham dự LHP Cannes 2017 và nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế và khán giả trong nước. 

Mới đây, chuyên mục Flash Croisette của tạp chí Gala đã dành hẳn một bài viết về người đẹp Việt Nam. Tạp chí Screen còn dành riêng 2 trang báo để giới thiệu về Lý Nhã Kỳ với lời khẳng định: "Câu chuyện về cuộc đời Lý Nhã Kỳ có thể là viễn cảnh của 1 bộ phim".

Vậy nên, rất nhiều bạn bè và fan hâm mộ tỏ ra thích thú khi Lý Nhã Kỳ "giàu nứt đố đổ vách", ở biệt thự, đeo kim cương và đi siêu xe chục tỷ mà vẫn ăn những món "rẻ tiền" như bánh tráng trộn. 

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu lưỡi khi ăn bánh tráng trộn
"Tai nạn nhỏ" được Lý Nhã Kỳ chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu lưỡi khi ăn bánh tráng trộn
Rất nhiều bạn bè và fan hâm mộ lo lắng hỏi thăm nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn bình luận vui vẻ, hài hước - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu lưỡi khi ăn bánh tráng trộn
Lý Nhã Kỳ từng khoe hình ăn bánh dày tại sân bay Hà Nội khi đi công tác... 

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu lưỡi khi ăn bánh tráng trộn
... hay ăn tạm vài bắp ngô luộc được trợ lý mua cho khi đi công tác nước ngoài - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ cắn lưỡi chảy máu lưỡi khi ăn bánh tráng trộn
Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với hình ảnh công chúa giàu có, kiêu kỳ nhưng hóa ra cũng rất dân dã, gần gũi - Ảnh: Internet

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