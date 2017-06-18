Nhiều fan hâm mộ lo lắng và hỏi han khi biết Lý Nhã Kỳ gặp "sự cố" khi ăn bánh tráng trộn.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến fan được phen "hết hồn" khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cô bị "tai nạn" khi ăn bánh tráng trộn; đó là: cắn nhầm vào lưỡi chảy máu.

Bạn bè và người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Lý Nhã Kỳ, tuy nhiên cô vẫn vui vẻ trấn an mọi người bằng những bình luận vui vẻ.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ tham dự LHP Cannes 2017 và nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế và khán giả trong nước.

Mới đây, chuyên mục Flash Croisette của tạp chí Gala đã dành hẳn một bài viết về người đẹp Việt Nam. Tạp chí Screen còn dành riêng 2 trang báo để giới thiệu về Lý Nhã Kỳ với lời khẳng định: "Câu chuyện về cuộc đời Lý Nhã Kỳ có thể là viễn cảnh của 1 bộ phim".

Vậy nên, rất nhiều bạn bè và fan hâm mộ tỏ ra thích thú khi Lý Nhã Kỳ "giàu nứt đố đổ vách", ở biệt thự, đeo kim cương và đi siêu xe chục tỷ mà vẫn ăn những món "rẻ tiền" như bánh tráng trộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nha-ky-can-luoi-chay-mau-khi-an-banh-trang-tron-215171.html