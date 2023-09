Đây là điểm nhấn trong chiến dịch trở lại hoành tráng và quy mô của MTV tại thị trường Việt Nam. Nhân tố đặc biệt chính là đôi bạn thân Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh hứa hẹn sẽ bùng nổ cùng hơn 5000 khán giả tại lễ hội âm nhạc “MTV Connection” tháng 4 với chủ đề “Wake Up The Monster”.

Và chúng ta hãy bắt đầu đánh thức quái vật MTV bằng âm nhạc và sự tham gia hào hứng của hàng ngàn khán giả trong sự kiện đầu tiên – MTV Connection tháng 4 - Wake Up The Monster” – Đại diện Truyền thông MTV chia sẻ.

Nếu như 2015 là một năm mang lại nhiều thành công cho Minh Hằng cả về sự nghiệp và hình ảnh của một cô gái năng động, cá tính đa sắc màu thì Hoàng Thuỳ Linh lại gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi hình ảnh sexy girl.

Với sức hút đầy ma lực, sức nóng “vượt qua nhiệt kế” cả hai đã chinh phục giới trẻ bởi những sản phẩm âm nhạc đặc sắc.

Đặc biệt trong tháng 4 này, Minh Hằng và Hoàng Thuỳ Linh sẽ cùng đốt cháy sân khấu “MTV Connection” để đánh thức quái vật đang ngủ quên, hào hứng chờ đợi những điều bất ngờ mà MTV Monster sẽ mang đến cho mọi người.

Dù không phải là lần đầu xuất hiện cùng nhau, nhưng Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh đang ráo riết luyện tập những tiết mục đủ “ nóng” khiến chú quái vật MTV “ bắt buộc” phải thức dậy.

“Minh Hằng đang rất háo hức chờ đợi xem chú quái vật của MTV sẽ như thế nào và hy vọng rằng những tiết mục kết hợp mà Minh Hằng mang tới trong MTV Connection tháng này sẽ khiến quái vật MTV phải thức dậy thật sớm! “ – Ca sĩ Minh Hằng chia sẻ.

Ngoài Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, MTV sẽ tiếp tục tiết lộ rất nhiều ngôi sao đang được khán giả trẻ yêu thích, những đại sứ sẽ cùng MTV và hàng triệu khán giả trên cả nước đánh thức quái vật đang ngủ say.

Chương trình “MTV connection - Wake Up The Monster” được MTV Vietnam kết hợp cùng Ca sĩ/Nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình (Bpro Media) tổ chức vào lúc 19h00 ngày 28/4 tại Sân khấu 4A - Nhà Văn hoá Thanh Niên.

Chương trình được livestream trực tiếp từ 18h00 trên microsite wakeupmonster.mtvvn.com.vn.

“MTV là một thương hiệu thế giới, một huyền thoại đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Khi được MTV chọn làm đối tác đồng hành cho các lễ hội âm nhạc MTV Connection, bản thân Trịnh Thăng Bình và Công ty Bpro rất hào hứng và chắc chắn sẽ mang lại những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, độc đáo với tính chuyên môn cao, theo đúng giá trị thương hiệu của MTV” – Trịnh Thăng Bình chia sẻ

Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/mtvvietnam.com.vn và Website: http://www.mtvvietnam.com.vn để nhận vé tham dự chương trình miễn phí và cùng MTV Việt Nam đánh thức MTV Monster.

Tham gia game tương tác trên kênh MTV (Vtvcab, HTVC, K+, VTC, AVG, HDtv, Mytv) để nhận vé Exclusive với vị trí ngay sát sân khấu!

ĐÔI NÉT VỀ CHIẾN DỊCH “WAKE UP THE MONSTER”

Với quyết tâm trở lại mạnh mẽ và quyết liệt tại thị trường Việt Nam, MTV- Kênh quốc tế dành cho giới trẻ, chính thức tung ra chiến dịch “Wake Up The Monster - Đánh thức quái vật” với sự hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ & khán giả để cùng nhau đánh thức chú quái vật MTV- đại sứ của rất nhiều niềm vui và sự bất ngờ mà MTV sẽ mang tới trong thới gian tới.

MTV Monster chỉ có thể thức dậy bằng âm nhạc, điệu nhảy của những chương trình MTV Connection, thông qua sự tương tác trên microsite wakeupmonster.mtvvn.com.vn và tổng đài MTV 19001255.

Quái vật MTV khi bừng tỉnh sẽ mang đến những món quà vô cùng thú vị trong thế giới MTV Land: Chiến dịch Sexy Summer, Sân chơi tương tác dành cho giới trẻ MTVinsider.com, các sự kiện do MTV tổ chức thường xuyên trên khắp cả nước, các chương trình mới thực sự đặc biệt và được thiết kế dành riêng cho đối tượng khán giả MTV như MTV Bus, MTV Wake Up, MTV I live, MTV Go now…..

“Hãy cùng đánh thức và bùng nổ mùa hè 2016 với MTV Monster!

ĐÔI NÉT VỀ LỄ HỘI ÂM NHẠC HÀNG THÁNG MTV CONNECTION

Nhận thấy giới trẻ Việt đang thiếu một sân chơi và các hoạt động đồng hành, hướng tới các trào lưu thế giới và sự phát triển lành mạnh, MTV – Kênh quốc tế dành cho giới trẻ, quyết định đứng ra tổ chức chuỗi sự kiện MTV Connection như một cầu nối mang giới trẻ Việt Nam tới những xu hướng âm nhạc, những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng cũng như những hoạt động tương tác ý nghĩa.

Với các chương trình đã được tổ chức thành công như: “Sơn Tùng MTP- Đường tới Milan”, “Đông Nhi và những người bạn”, “Liveshow Noo Phước Thịnh”… Bắt đầu từ tháng 3/2016, MTV Connection trở lại với sự kết hợp cùng nhạc sĩ/ca sĩ Trịnh Thăng Bình- Đại diện đối tác Bpro, mang tới khán giả chương trình “MTV Connection EDM Hits” và sắp tới là “Wake Up The Monster”.

Đến với “MTV Connection”, khán giải sẽ được thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, những ca khúc hot nhất qua sự trình bày của các giọng ca hàng đầu Việt Nam. Sân khấu được thiết kế độc đáo với âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, ấn tượng cùng sức chứa lên đến hơn 5000 người… “MTV Connection” hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt những phần trình diễn đặc sắc, những đêm nhạc hoành tráng mang tính kết nối, đánh thức mọi giác quan của khán giả trẻ Việt Nam yêu nhạc.

“MTV Connection” được tổ chức định kỳ hàng tháng tại các địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ trong Thành phố Hồ Chí Minh. Những phần trình diễn đặc sắc nhất của chuỗi liveshow “MTV Connection” sẽ được tổng hợp và phát sóng trong các chương trình như: “MTV News”, “MTV Thích Mê”, “MTV VIP Access” cùng các chương trình đồng hành khác của MTV Việt Nam.

