Hoa hậu Hương Giang đọ sắc cùng 'người đẹp Tây đô' Việt Trinh, kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang cùng dàn sao Việt: diễn viên Việt Trinh, MC Trác Thúy Miêu, Thảo Trang, Khánh Linh, ca sĩ Phương Anh Idol... đã góp mặt trong một sự kiện làm đẹp tại TP.HCM.
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Các người đẹp đã diện những bộ trang phục vô cùng nổi bật khoe sắc vóc tại thảm đỏ. Đặc biệt, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và diễn viên Việt Trinh đẹp không kém cạnh khiến khán giả vô cùng bất ngờ.
Với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, Hương Giang chọn cho mình chiếc đầm chéo dây, xẻ tà cao giúp cô khoe khéo đường cong quyến rũ. Bên cạnh đó, nàng hậu còn khéo léo khi lựa chọn chiếc đầm màu vàng rực rỡ để thêm phần nổi bật giữa đám đông. Từ thần thái cho đến cách tạo dáng của Hương Giang trong từng bức ảnh đều toát lên sự chuyên nghiệp, cuốn hút khiến người xem không thể rời mắt.
"Người đẹp Tây đô" Việt Trinh cũng chứng minh được vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên của mình dù đã 50. Nữ diễn viên chọn chiếc đầm dạ hội màu trắng phối ren vô cùng nền nã, thanh lịch. Cùng với đó là mái tóc dài được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng và tóc mái ngang giúp Việt Trinh càng trẻ ra thêm vài tuổi.
Hương Giang là một người đẹp có tiếng của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại, còn Việt Trinh là cái tên kỳ cựu và cũng là đàn chị của Hương Giang. Dù chênh nhau nhiều tuổi nhưng khi cùng xuất hiện, người hâm mộ khó lòng nhận ra sự chênh lệch tuổi tác vì nhan sắc ai cũng trẻ trung, xinh đẹp. Đây có lẽ sẽ là màn đọ sắc khiến khán giả đau đầu nhất khi so sánh nhan sắc các mỹ nhân rồi.