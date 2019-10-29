Hoa hậu Hương Giang đọ sắc cùng 'người đẹp Tây đô' Việt Trinh, kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ

Các người đẹp đã diện những bộ trang phục vô cùng nổi bật khoe sắc vóc tại thảm đỏ. Đặc biệt, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và diễn viên Việt Trinh đẹp không kém cạnh khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Hoa hậu Hương Giang khoe dáng tại sự kiện

Với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, Hương Giang chọn cho mình chiếc đầm chéo dây, xẻ tà cao giúp cô khoe khéo đường cong quyến rũ. Bên cạnh đó, nàng hậu còn khéo léo khi lựa chọn chiếc đầm màu vàng rực rỡ để thêm phần nổi bật giữa đám đông. Từ thần thái cho đến cách tạo dáng của Hương Giang trong từng bức ảnh đều toát lên sự chuyên nghiệp, cuốn hút khiến người xem không thể rời mắt.