Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Nguyễn Thị Loan trượt top 16 dù sở hữu thân hình 'đốt mắt' người nhìn thế này

Dù sở hữu gương mặt sáng và thân hình nóng bỏng, Nguyễn Thị Loan - đại diện Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 vẫn trượt top 16 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tối 26/11 (tức 7 giờ 30 phút sáng 27/11, giờ Việt Nam) tại nhà hát The Axis ở Las Vegas (Mỹ).

Năm nay, đại diện sắc đẹp của Việt Nam - Nguyễn Thị Loan sở hữu hình thể lý tưởng 90-63-95 cùng thần thái rạng ngời nhận được nhiều sự chú ý từ các nước bạn. Chính vì thế, người đẹp được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao ở "đấu trường" nhan sắc thế giới lần này.

Nguyễn Thị Loan bị fans Philippines 'đeo bám nói xấu' tại Miss Universe 2017 Chỉ 1 phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ mà fans Philippines 'đeo bám' để chỉ trích Nguyễn Thị Loan cho đến tận hôm nay khi cô đang tham dự Miss Universe 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-hoan-vu-2017-nguyen-thi-loan-truot-top-16-du-so-huu-than-hinh-dot-mat-nguoi-nhin-the-nay-257790.html