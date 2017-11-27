Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Nguyễn Thị Loan trượt top 16 dù sở hữu thân hình 'đốt mắt' người nhìn thế này

Dù sở hữu gương mặt sáng và thân hình nóng bỏng, Nguyễn Thị Loan - đại diện Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 vẫn trượt top 16 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.
Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tối 26/11 (tức 7 giờ 30 phút sáng 27/11, giờ Việt Nam) tại nhà hát The Axis ở Las Vegas (Mỹ).
Năm nay, đại diện sắc đẹp của Việt Nam -
Nguyễn Thị Loan sở hữu hình thể lý tưởng 90-63-95 cùng thần thái rạng ngời nhận được nhiều sự chú ý từ các nước bạn. Chính vì thế, người đẹp được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao ở "đấu trường" nhan sắc thế giới lần này.
Nguyễn Thị Loan với nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" ở các cuộc thi nhan sắc nên người đẹp luôn giữ được tự tin và phong độ tốt - Ảnh: Internet
Cao 1m76 và sở hữu số đo 3 vòng chuẩn, Nguyễn Thị Loan rất phù hợp với tiêu chí chuộng vẻ đẹp gợi cảm, nóng bỏng của Hoa hậu Hoàn vũ 2017- Ảnh: Internet
Ngoài ra, vẻ đẹp đậm chất Á Đông, mái tóc đen suôn dài và làn da bánh mật cũng là điểm nhấn giúp người đẹp Việt Nam được nhãn hàng tài trợ trang phục chính của cuộc thi lựa chọn làm "gương mặt thương hiệu" cùng với 4 thí sinh khác - Ảnh: Internet
Nguyễn Thị Loan (ở giữa) cùng với 4 thí sinh đến từ Nam Phi, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Israel chụp hình cho nhãn hàng tài trợ trang phục chính của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Ảnh: Internet
Trước thềm chung kết cuộc thi, Nguyễn Thị Loan từng khoe loạt ảnh diện trang phục bikini nóng bỏng khoe thân hình lý tưởng khiến ai cũng phải ngắm nhìn - Ảnh: Internet
Không ít khán giả đánh giá người đẹp Việt Nam có vóc dáng lý tưởng nhất trong số các thí sinh còn lại trong cuộc thi năm nay - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, Nguyễn Thị Loan vẫn không thể lọt vào top 16 người đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2017 làm nhiều người vô cùng thất vọng - Ảnh: Internet
Dù phải dừng lại khi còn khá sớm nhưng những gì người đẹp thể hiện ở các phần thi phụ như trình diễn trang phục dân tộc, phỏng vấn, thi bán kết đã giúp cô nhận được sự chú ý nhất định - Ảnh: Internet
Chỉ 1 phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ mà fans Philippines 'đeo bám' để chỉ trích Nguyễn Thị Loan cho đến tận hôm nay khi cô đang tham dự Miss Universe 2017.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-hoan-vu-2017-nguyen-thi-loan-truot-top-16-du-so-huu-than-hinh-dot-mat-nguoi-nhin-the-nay-257790.html