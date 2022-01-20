Hiền Mai tiết lộ lí do chấp nhận lấy ông xã doanh nhân, nghe mà xúc động

Giải trí 20/01/2022 00:04

Hiền Mai hiếm hoi kể về tai nạn kinh hoàng suýt hủy dung mạo và tiết lộ lí do gật đầu ưng ông xã doanh nhân.

Mới đây, trên một chương trình truyền hình, Hiền Mai đã bật mí cơ duyên yêu chồng doanh nhân. Nữ diễn viên cho biết, ở thời điểm mới gặp nhau, cô là người mẫu trong một hội chợ triển lãm dầu khí nơi mà ông xã làm việc. Sau đó, anh đã xin số điện thoại cô: "Năm đó là 1997, tôi mới có 30 tuổi. Lúc đó tôi đang quen người yêu cũ nhưng không còn mặn nồng gì với nhau nữa nên tôi đồng ý đi chơi với chồng. Sau một hồi đi chơi, tôi cảm thấy chồng là người chân tình".

Sau đó, Hiền Mai còn tiết lộ câu chuyện kinh hoàng khi cô bị tai nạn. Lúc này, chồng của Hiền Mai đã ở cạnh và chăm sóc hết lòng cho cô: "Điều khiến tôi cảm động nhất ở chồng là một lần tôi bị tai nạn khi quay phim Ráng Chiều ở Cần Giờ. Tôi bị tai nạn gãy cột sống, mặt nát bét hết. Chồng tôi lập tức vào bệnh viện chăm sóc tôi hết mình.Sau biến cố đó, tôi quyết định đến với anh ấy. Thời điểm gặp tai nạn như thế, tôi đã nghĩ sẽ không làm nghề được nữa vì nhan sắc bị hủy hoại không còn được như xưa, mặt tôi bị kính xe vỡ đâm nát bét hết, sưng to lên, cột sống thì gãy, không biết có liền lại được không. Tôi còn bảo người thân, bạn bè là cất hết gương, kính đi, đừng ai đưa cho tôi vì tôi biết nhìn vào sẽ ghê lắm. Trong vài ngày đầu, bạn bè đến thăm tôi đều phải bật khóc.

Hiền Mai tiết lộ lí do chấp nhận lấy ông xã doanh nhân, nghe mà xúc động - Ảnh 1

Hiền Mai từng bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng

Hiền Mai tiết lộ lí do chấp nhận lấy ông xã doanh nhân, nghe mà xúc động - Ảnh 2

Ông xã đã ở cạnh cô khi cô gặp tai nạn và chăm soc hết lòng 

Tôi tự nhủ mình không được soi gương vì nếu soi sẽ suy sụp liền. Sau khi vết thương lành lại, tôi mới dám cầm gương. Tôi chỉ biết cầu trời cầu Phật phù hộ cho tôi không bị liệt để tôi tiếp tục được đi làm nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho gia đình".

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