Danh hài Duy Phương phản ứng ra sao khi Lê Lộc và Lê Giang 'ẵm' trọn huy chương vàng tại Liên hoan Kịch toàn quốc?

Mới đây, Lê Lộc đã xúc động tâm sự trên trang cá nhân sau khi nhận huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Cô viết: "Mẹ ơi, nếu không có mẹ sinh con ra, làm sao con được mang ơn tất cả những ân tình trong cuộc đời này. Con thương mẹ. Và con xin tạ ơn tất cả".

Ngay khi nhận được tin vui này, Lê Lộc đã khoe thành tích với nghệ sĩ Duy Phương: "Con được huy chương vàng hội diễn đêm qua ba ơi". Nhận được thành tích tốt từ con gái, nam danh hài đã chúc mừng ái nữ: "Ok ba chúc mừng con nha. Nhưng ăn uống cho mập tí con. Con gái gì ốm quá vậy con, cố gắng nha con".