Danh hài Duy Phương phản ứng ra sao khi Lê Lộc và Lê Giang 'ẵm' trọn huy chương vàng tại Liên hoan Kịch toàn quốc?

Mới đây khi Lê Lộc thông báo đạt huy chương vàng tại Liên hoan Kịch toàn quốc 2021, điều khiến khán giả quan tâm chính là thái độ của Duy Phương, bởi trước đó cặp đôi Lê Giang - Duy Phương từng khiến dư luận xôn xao vì mối quan hệ với các con.
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Mới đây, Lê Lộc đã xúc động tâm sự trên trang cá nhân sau khi nhận huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Cô viết: "Mẹ ơi, nếu không có mẹ sinh con ra, làm sao con được mang ơn tất cả những ân tình trong cuộc đời này. Con thương mẹ. Và con xin tạ ơn tất cả".
Ngay khi nhận được tin vui này, Lê Lộc đã khoe thành tích với nghệ sĩ Duy Phương: "Con được huy chương vàng hội diễn đêm qua ba ơi". Nhận được thành tích tốt từ con gái, nam danh hài đã chúc mừng ái nữ: "Ok ba chúc mừng con nha. Nhưng ăn uống cho mập tí con. Con gái gì ốm quá vậy con, cố gắng nha con".
Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của Lê Giang, nữ diễn viên Bố già cũng viết: "Tối qua đi quay nghe con gái Lê Lộc gọi điện thoại: "Mẹ ơi, mẹ được huy chương vàng rồi". Nghe xong vui quá, mong được về để nhìn cảm giác tuyệt vời này. Sau đó Lê Lộc lại nói: "Mẹ ơi con cũng được huy chương vàng luôn". Niềm vui nhân đôi, mẹ con em sung sướng lắm mọi người ơi, hạnh phúc lắm mọi người ơi. Trong năm nay Lê Giang nhận được 2 giải thưởng thật sự quá vui, quá tự hào, quá vinh dự. Lê Giang chân thành cảm ơn".
Có lẽ sau những tranh cãi hờn dỗi, gia đình Lê Lộc lại hòa thuận và đầm ấm như xưa.