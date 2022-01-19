Leon hiếu động nhà Hà Hồ cũng có lúc làm điều tình cảm này cho bà nội

Chỉ sau thời gian ngắn làm quen, mẹ của Kim Lý đã có thể thoải mái chơi cùng 2 cháu của mình.

Mới đây, Hà Hồ đã khoe khoảnh khắc cực tình cảm của mẹ chồng và hai con. Khi nữ ca sĩ họp xong và đi vào phòng chơi của Lisa và Leon, cô giật mình khi chứng kiến cảnh con trai út của mình "ngoan xỉu" khi ngồi gọn trên đùi bà nội. Thường ngày, Leon cực hiếu động và thích làm náo loạn cả nhà nhưng giờ lại ngồi ngoan nghe bà nội đọc sách và chăm chú nhìn vào tranh vẽ trong sách.

Sau đó, nhóc ú còn cùng chị gái chơi đùa cùng bà nội thật nhẹ nhàng tình cảm. Chứng kiến cảnh con chơi đùa trật tự thế này bảo sao mẹ Hà không hết hồn cho được.

Con trai út của Hà Hồ ngồi gọn trong lòng bà nội vô cùng tình cảm

Lisa và Leon còn ngoan ngoãn nghe bà nội đọc sách

Ngoài ra cư dân mạng cũng xuýt xoa không ngừng vì mẹ ruột Kim Lý dù lớn tuổi nhưng rất biết cách chơi và dạy hai cháu. Trước đây, bà từng làm trong ngành giáo dục tại Thụy Điển nên cũng có không ít kinh nghiệm về lĩnh vực này. Sau vài ngày đến Việt Nam, bà đã làm quen và gần gũi được với 2 cháu nội.

Ảnh: Chụp màn hình

Hồ Ngọc Hà “từ mặt” thương hiệu đình đám Dior vì bị nhân viên coi thường, tỏ thái độ lồi lõm Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu bày tỏ thái độ bức xúc trước một thương hiệu lớn đình đám. Trước thái độ lồi lõm của nhân viên với mình, nữ ca sĩ quyết định “tạm biệt” luôn và không quay lại.

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