Việc Minh Béo tái xuất và nhận được giải bạc tại Liên hoan lịch nói toàn quốc 2021 đã khiến dư luận dậy sóng.

Cả ngày hôm nay, Minh Béo đang là từ khoá gây ồn ào nhất mạng xã hội lẫn truyền thông. Dù vướng nhiều scandal gạ tình và từng bị bắt giam vì tội ấu dâm ở Mỹ nhưng nam nghệ sĩ hài vẫn tái xuất sân khấu. Không chỉ thế, Minh Béo lại còn nhận được giải thưởng lớn tại buổi bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021. Sự việc này gây phẫn nộ dữ dội.

Đối mặt với dư luận, mới đây, Minh Béo đã có động thái trên tài khoản TikTok của mình. Anh chia sẻ: "Minh Béo xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Ngày hôm nay Minh Béo đã được giải thưởng Huy chương Bạc cho vai diễn Khánh trong vở Thi thể thứ 4 trong Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã ủng hộ cho Minh Béo trong suốt thời gian qua". Song song đó, Minh Béo cũng liên tục thông báo cho khán giả về các tài khoản mạng xã hội của mình để ai muốn có thể theo dõi.

Minh Béo nhận huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021

Minh Béo lên tiếng sau khi bị chỉ trích

Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ hài còn tiết lộ mình đã sắp trở lại trong chương trình Lục lạc vàng với tên gọi khác là Con bò vàng ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Hiện những chia sẻ của Minh Béo đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

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