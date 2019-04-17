Duy Khánh đóng phim 3 tháng xuất hiện trong 3s trailer, Kay Trần giải thích nickname LONG 2K18CM

Đoàn phim đã tổ chức một buổi showcase để gặp gỡ truyền thông vào chiều ngày 16.4.2019 tại Tp.HCM. Trong sự kiện này, nhiều thông tin và hình ảnh độc quyền đã được ê-kíp bật mí. Bên cạnh đó, các phóng viên còn có dịp lắng nghe những chia sẻ thân mật của dàn diễn viên và đạo diễn về quá trình thực hiện Ước Hẹn Mùa Thu.

Cũng trong buổi showcase, một phần quan trọng của bộ phim cũng đã được hé lộ với khán giả, đó chính là phần nhạc phim do nhạc sỹ Đức Trí, giám đốc âm nhạc của bộ phim, đảm nhận.

Chia sẻ về nhận định: "Nếu ví Tháng Năm Rực Rỡ là câu chuyện về “thanh xuân của các cô gái”, còn ở Ước Hẹn Mùa Thu thì nó là câu chuyện về “thanh xuân của các chàng trai”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Thật sự thì Ước Hẹn Mùa Thu là câu chuyện về “thanh xuân của các chàng trai” là chính, nhưng bên cạnh đó còn là“thanh xuân của các cô gái” và có cả thanh xuân của các bạn thuộc thế giới thứ ba nữa.”

Tại buổi giao lưu, ca sỹ Hakoota Dũng Hà đã trình bày ca khúc Ở Nơi Nào Đó và cho biết anh cảm thấy rất thích và vui khi nhận được lời mời tham gia thể hiện nhạc phim cho Ước Hẹn Mùa Thu.

Với phần nhạc phim được tập trung đầu tư và khai thác mạnh, nhạc sỹ Đức Trí chia sẻ thêm về "mối lương duyên" với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Có một điều chắc có lẽ mọi người không biết, Nguyễn Quang Dũng không chỉ là một đạo diễn giỏi, mà còn là một người rất am hiểu về âm nhạc. Tôi và Nguyễn Quang Dũng mặc dù đã chơi với nhau từ rất lâu nhưng mãi cho đến hai bộ phim gần đây thì chúng tôi mới có dịp hợp tác. Đó cũng không phải là “mối lương duyên” gì đâu, chỉ là do âm nhạc của tôi phù hợp với chủ đề về phim của Dũng mà thôi.”

Được biết, ngoài ca khúc Ở NƠI NÀO ĐÓ do Hakoota Dũng Hà trình bày, Ước Hẹn Mùa Thu còn có rất nhiều ca khúc khác được sử dụng mà chắc chắn mỗi khi ca từ của các bài hát này vang lên sẽ gợi lên không ít ký ức ngày xưa cho khán giả. Một trong số đó là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa đã được bật mí qua teaser và trailer chính của phim do nữ ca sĩ Ngọc Linh thể hiện.

Một điểm nhấn thứ 2 đầy bất ngờ trong showcase chính là việc ekip chia sẻ nhiều hơn về bộ ba QUÂN SƯ ĐỘC, LẠ gồm diễn viên Hoàng Phi, Duy Khánh và Kay Trần qua một trích đoạn đầy hài hước và lãng mạn trong Ước Hẹn Mùa Thu. Cụ thể, cả ba anh chàng vừa cosplay hình tượng ba cô gái trong bộ trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc, và thể hiện ca khúc Thu Cuối (sáng tác: YanBi – Mr. T) để giúp cho nhân vật Duy (Quốc Anh) tỏ tình với Pha Lê (Hoàng Oanh).

Đại diện của bộ ba quân sư – Hoàng Phi cho biết: “Thật ra đây là ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Phải cho đến ngày quay, khi ra phim trường rồi thì cả ba chúng tôi mới biết là mình phải mặc đồ nữ để hoàn thành cảnh quay như mọi người vừa được xem qua. Và cũng được nói vui một chút rằng, tôi cảm thấy rất tội cho trang phục lẫn bộ tóc giả khi mà nó được mặc lên người của tôi. Chắc có lẽ vì vậy mà hình ảnh của tôi trong đoạn này cũng rất ít!”

Đặc biệt trong bộ phim này còn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Nhan Phúc Vinh, anh kể rằng: “10 năm trước khi bắt đầu vào nghề, chính đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người đã casting tôi, nhưng ở thời điểm đó tôi và anh Dũng chưa thật sự có duyên. Mãi đến bây giờ tôi mới có cơ hội góp mặt vào bộ phim này của anh.”

Mặc dù trong phim, Nhan Phúc Vinh vào vai tình địch của Quốc Anh nhưng thực tế ở ngoài đời, Quốc Anh nhỏ hơn Nhan Phúc Vinh tới tận một con giáp. Dưới con mắt tài ba trong việc lựa chọn diễn viên sao cho phù hợp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì trông cả hai anh chàng này không có chênh lệch nhau mấy về tuổi tác khi xuất hiện trong những phân đoạn ở trên phim.

Nữ chính duy nhất của bộ phim – Hoàng Oanh chia sẻ: “Trước đây, khi tham gia bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ, Oanh phải đóng chung với tận 12 diễn viên nữ và phải vào vai Dung Đại Ca để bảo vệ các cô gái ấy thì khi vào vai Pha Lê trong bộ phim Ước Hẹn Mùa Thu lần này, Oanh được một đặc quyền của nữ chính duy nhất đó chính là được đến tận hai chàng trai theo đuổi và muốn bảo vệ cho mình. Ngoài ra còn thể hiện sự nữ tính hết mực mà ở bộ phim trước Oanh không có cơ hội được làm. Thật sự mà nói thì quay phim này Oanh bị thương ở tay và chân rất nhiều, nhưng điều đó cũng chưa là gì so với bạn diễn Quốc Anh của mình. Như mọi người đã xem ở đoạn teaser được hé lộ trước đó, trong cảnh bị tai nạn giao thông, để hoàn thành phân đoạn đó, Quốc Anh đã bị treo mình trên cần cẩu suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không hề nề hà hay kêu ca điều gì. Thật sự Oanh rất quý sự chịu khó này của Quốc Anh!”

Nam diễn viên Duy Khánh tiết lộ: “Trên trailer như mọi người đã thấy, tôi xuất hiện chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng thời lượng đóng phim tới tận 3 tháng.”. Anh chàng còn rất tự hào khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tin tưởng và giao cho mình vai Phong ở trong phim. Đồng thời, Duy Khánh còn cho biết, “Vai diễn của tôi sẽ tạo một cú bất ngờ lớn cho phim, còn bất ngờ như thế nào thì hy vọng mọi người sẽ chờ và đón xem.”

Kay Trần đã có chia sẻ vui về nickname “Long 2k18cm” của mình ở trong phim: “Tôi thật sự rất vui khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời vào vai diễn này. Trong phim, tôi vào vai Long, sinh năm 2000, còn 18cm chỉ mang ý nghĩa đơn giản là thiếu 18cm nữa thì tôi sẽ cao bằng bạn diễn Quốc Anh của mình.”

Có thể nói, với những chia sẻ chân thành và đầy tình cảm, ekip Ước Hẹn Mùa Thu đã mang đến cho tất cả những ai tham dự trong buổi showcase nhiều cảm xúc thú vị. Hy vọng rằng, với những gì đã chia sẻ, bộ phim sẽ nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của không chỉ các đơn vị truyền thông mà còn của toàn bộ những khán giả đã và đang yêu thích những tác phẩm hay của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói riêng, cũng như của phim điện ảnh Việt Nam nói chung.