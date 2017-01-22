Đường Yên - La Tấn tiếp tục khiến fans "phát hờn" vì quá tình cảm

Sau khi công khai chuyện tình cảm cặp đôi Đường Yên – La Tấn thường xuyên xuất hiện cùng nhau với những cử chỉ hành động vô cùng ngọt ngào.

Trong những ngày cuối năm này những sao Hoa ngữ luôn kín lịch chạy show trong đó có cặp đôi Đường Yên – La Tấn, kể từ khi công khai chuyện tình cảm cặp đôi này liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện.

Một trong những chương trình mới nhất cặp đôi này tham gia, sự ngọt ngào của Đường Yên cùng vẻ nam tính của nam diễn viên La Tấn đã “đốn ngã” trái tim của những khán giả khó tính nhất.

Sự xuất hiện của cặp đôi Đường Yên – La Tấn càng khiến không khí của chương trình náo nhiệt hơn. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Đường Yên – La Tấn là hai cái tên được truyền thông Trung Quốc thường xuyên nhắc tới. Hy vọng rằng trong thời gian không xa cặp đôi này sẽ tổ chức một đám cưới vô cùng lãng mạn để không phụ lòng những người đã từng bước theo dõi họ.

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