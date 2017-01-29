“Dương Quá” - Trần Hiểu bị lên án vì hút thuốc trong phòng sản phụ

Giải trí 29/01/2017 23:49

Theo thông tin từ báo chí Đài Loan, vợ chồng diễn viên Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy vừa đón con trai đầu lòng không lâu đã bị phanh phui không tôn trọng các sản phụ khác ngay sau khi Nghiên Hy hạ sinh con trai.

Con trai cặp đôi Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy vừa tròn một tháng, Trần Nghiên Hy mới công bố tấm hình Trần Hiểu bế con vô cùng ý nghĩa nhưng ngay sau đó đã có một số thông tin lên án Trần Hiểu vì hút thuốc mà ảnh hưởng đến sản phụ khác khi Trần Nghiên Hy vừa mới sinh con.

“Dương Quá” - Trần Hiểu bị lên án vì hút thuốc trong phòng sản phụ - Ảnh 1
Hình ảnh Trần Hiểu bế con rất ấm áp và hạnh phúc

Cũng theo nguồn tin này, khi Trần Nghiên Hy sinh con, Trần Hiểu đã hút thuốc ngay trong phòng, phòng bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thuốc và họ đã nhắc nhở Trần Hiểu nhưng nam diễnt? viên này vẫn tiếp tục hút. Lần thứ hai dưới sự nhắc nhở của hộ lý và sự ái ngại của Nghiên Hy, Trần Hiểu đã đóng cửa rất mạnh và đi ra ngoài đến ngày hôm sau mới quay trở lại.

“Dương Quá” - Trần Hiểu bị lên án vì hút thuốc trong phòng sản phụ - Ảnh 2
Nam diễn viên Trần Hiểu bị lên án vì hút thuốc ngay tại phòng sinh của Trần Nghiên Hy gây ảnh hưởng đến sản phụ khác

Ngay sau khi thông tin này được công bố, Trần Hiểu đã bị dân mạng lên án mạnh mẽ, ở những nơi tuyệt đối không được hút thuốc như phòng hậu sản mà Trần Hiểu vẫn hút, thậm chí được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm. Hình ảnh của Trần Hiểu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi thông tin này được đăng tải.

 

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