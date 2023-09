Đủ kiểu 'dụ khị, 'mồi chài' thí sinh của HLV The Voice

Với I'm not the only one của giọng ca đình đám Sam Smith, Đức Phúc đã thuyết phục được cả 4 chiếc ghế nóng quay lại, và không dừng lại ở đó, cậu bé “đung đưa” này là người duy nhất trong mùa 3 đã khiến cả 4 HLV rời khỏi ghế nóng, sử dụng đủ chiêu trò để lôi kéo.

Đàm Vĩnh Hưng chọn cách lên ngồi kế bên thân mật với thí sinh. Tuấn Hưng dành nhiều câu hỏi độc đáo cho thí sinh này. Mỹ Tâm song ca Ước gì “ngọt lịm” với cậu bé còn “cô” Thu Phương thì lựa chọn núp sau ghế nóng, đợi các HLV khác tung hết “bài” rồi mới bắt đầu “bung” chiêu.Cuối cùng, nhờ bản song ca Ước gì mà Đức Phúc đã chọn về đội của HLV Mỹ Tâm.









Mỹ Tâm song ca "Ước gì" ngọt ngào cùng thí sinh





Đàm Vĩnh Hưng từ rời ghế nóng đến bên ôm eo Mỹ Tâm khiêu vũ





Thu Phương "núp lùm" chờ các HLV kia xong xuôi mới bắt đầu "tác chiến"





Một phần trình diễn khác cũng hấp dẫn không kém là của cô gái "vừa ăn kẹo vừa hát" Phượng Vũ. HLV Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức "phát hiện" ra hiện tượng online này và ngay lập tức lấy kẹo ra “dụ” cô vừa ăn, vừa trình diễn lại ca khúc Nếu em được lựa chọn. Phượng Vũ đã không ngần ngại chấp nhận thử thách với… 4 viên kẹo the và ngay sau đó phải từ chối HLV Tuấn Hưng vì đã “trót ăn kẹo của anh Đàm Vĩnh Hưng rồi!”







"Em cũng rất thích anh Tuấn Hưng nhưng em đã trót ăn kẹo của anh Đàm Vĩnh Hưng rồi!...”

Sân khấu tập 5 của Giọng hát Việt cũng chứng kết màn công khai “tỏ tình” của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Mỹ Tâm trong tiết mục trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Thu Phượng.

Thể hiện ngọt ngào ca khúc It’s not good bye, thí sinh này về đội của Mr. Đàm nhưng Mỹ Tâm cho biết rất thích giọng ca này, đồng thời hứa hẹn: “Em đi theo anh Hưng là hợp lí và chắc chắn nếu anh ấy nhờ chị trong việc tư vấn chọn bài hay bài hát của em thì chị sẵn sàng chờ đón”. Ngay lập tức “ông hoàng nhạc Việt” “mượn gió bẻ măng”: “Anh đã biết vì sao mình yêu em!”. Mỹ Tâm cũng “không vừa” khi đáp lại “người tình không bao giờ cưới” của mình bằng một câu hát trên sân khấu.





HLV Tuấn Hưng là người cuối cùng chưa đủ thí sinh trong đội, nhưng vào phút cuối cùng, nam HLV này lại có được cho mình một “chiến binh” vô cùng mạnh là cô nàng Lê Thị Hải Yến. Phần trình diễn All about that bass của cô gái này hoàn toàn chinh phục Tuấn Hưng. Anh phấn khích “bay” khỏi ghế nóng nhào lên sân khấu để nhún nhảy cùng ca khúc sôi động này.

Tuấn Hưng chia sẻ: “Anh và em đều là hai người cuối cùng của cuộc chơi ngày hôm nay, tâm lí của chúng ta đều rất hoang mang vì em có thể còn không được chọn nhưng chúng ta đã có nhau.”







Các phần trình diễn khác trong đêm thi tối qua:



Thái Ngọc Bảo Trâm mở màn tập 5 với ca khúc "To Love You More". Cô gái sở hữu giọng khủng này về với HLV Tuấn Hưng.





Đào Ngọc Sang chọn ca khúc "Mưa trên ngày tháng đó" và trở thành thí sinh tiếp theo về với đội Mỹ Tâm.





"Dream A Little Dream" của Nguyễn Đặng Huyền Nga giúp Tuấn Hưng tiếp tục có được 1 nữ thí sinh xinh đẹp, tài năng.





Vũ Bùi Thu Thủy lựa chọn ca khúc "Through The Fire" và là nữ thí sinh tiếp theo về với Tuấn Hưng.





Nguyễn Nho Anh Vũ là chiến binh cuối cùng của đội Thu Phương sau khi biểu diễn “ngọt” hit “Take Me To The Church” của Hozier

Tập 1 vòng Đối đầu sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 14.6.2015 được phát sóng trên kênh VTV3.