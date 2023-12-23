Đỗ Lan Anh giành Á hậu 2, người đẹp Albania đăng quang Hoa hậu Trái đất 2023

Tối 22/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023 đã diễn ra với sự tham gia của 90 người đẹp tại TPHCM. Đại diện Việt Nam, Đỗ Thị Lan Anh, giành ngôi Á hậu 2. Người đẹp Albania đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2023.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2023 vừa diễn ra tại TP.HCM. 90 đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới đã trải qua nhiều phần thi để tìm ra người chiến thắng. Đỗ Lan Anh giành ngôi Á hậu 2. Đỗ Lan Anh - đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 - Miss Earth Water. Người đẹp Albania xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Philippines và đại diện Thái Lan giành Á hậu 3.

Drita Ziri hạnh phúc khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2023 Tân Hoa hậu Trái đất 2023 hiện là sinh viên ngành Quản lý du lịch và người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu tại quê nhà. Cô sở hữu chiều cao 1,73m, mái tóc vàng óng ả và nét đẹp dịu dàng. Drita Ziri tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khởi xướng chiến dịch tháng nhận thức về ung thư vú, được tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023, Drita Ziri từng góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2022 (Miss Globe) và giành ngôi vị Á hậu 2.

Top 4 Hoa hậu Trái đất 2023. Trước chung kết, Đỗ Thị Lan Anh đã đạt giải phụ như Best Appearance (Màn xuất hiện ấn tượng nhất). Trong đêm chung kết, cô cũng giành luôn giải thưởng phụ Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất. Đỗ Thị Lan Anh sinh năm 1997 từng tốt nghiệp Đại Học California State University of Fullerton. Cô sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-60-95cm. Đỗ Thị Lan Anh đạt 2 giải phụ như Best Appearance (Màn xuất hiện ấn tượng nhất) và giải thưởng phụ Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất. Đỗ Thị Lan Anh là người đẹp thứ 2 của Việt Nam có thứ hạng cao tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Trước cô, người đẹp Phương Khánh từng đăng quang ngôi vị hoa hậu tại mùa giải năm 2018 và đây là thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Trái đất. Trong gần 1 tháng tranh tài tại cuộc thi, Lan Anh thể hiện khá tốt trong vai trò đại diện chủ nhà. Cô cũng có phần thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát trong phần thi về dự án môi trường.

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