Diện váy nhạy cảm như đóng khố, Maya tưởng thế là sang nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu thì lồ lộ hết ra, cố che cũng không kịp

Giải trí 16/10/2017 16:58

Diện mẫu đầm đỏ với thiết kế lạ mắt, khi đứng trên sân khấu thì Maya trông rất kiêu sa, sang trọng. Tuy nhiên, khi cô bước ra khỏi ánh đèn thì bộ váy vô tình phản chủ khiến Maya lộ những khoảng trống da thịt khiến ai cũng nhức mắt.

Maya là một trong những mỹ nhân rất biết cách ăn mặc để khoe tối đa vẻ đẹp nóng bỏng trên cơ thể. Tuy nhiên, sự cố với bộ trang phục hở hang quá đà mà cô diện tại đêm nhạc hội tụ khán giả Việt Nam tại Oakland (California, Mỹ) vào tối 11/10 vô tình khiến Maya mất điểm trầm trọng. 

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Bộ đầm của Maya bị nhiều khán giả chê kém sang, hở hang quá đà và không phù hợp với thân hình nặng nề của bà mẹ đơn thân - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Bộ váy phản chủ khiến Maya lộ vòng eo kém thon - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Kể cả khi đã diện áo khoác che chắn bên ngoài thì Maya vẫn khiến nhiều nhức mắt bởi màn khoe da thịt táo bạo - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Bộ váy không những không giúp Maya tỏa sáng mà còn phản chủ, dìm hàng chủ nhân một cách thậm tệ - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Vốn sở hữu cặp đùi to sẵn nhưng Maya còn cẩn thận đi thêm vớ da nên khuyết điểm càng lộ rõ hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Maya bị không ít người chỉ trích khi diện bộ váy khó hiểu này - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Khi đứng trên sân khấu, Maya trông sanh chảnh hơn nhờ hiệu ứng ảo diệu từ hệ thống đèn chiếu sáng - Ảnh: Internet

Maya mặc váy nhạy cảm như đóng khố, hở hết cả da thịt hàng họ
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Maya nên chọn bộ váy kín đáo hơn, ít nhất là đủ che vòng eo không mấy thon thả của mình - Ảnh: Internet

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