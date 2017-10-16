Diện váy nhạy cảm như đóng khố, Maya tưởng thế là sang nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu thì lồ lộ hết ra, cố che cũng không kịp

Diện mẫu đầm đỏ với thiết kế lạ mắt, khi đứng trên sân khấu thì Maya trông rất kiêu sa, sang trọng. Tuy nhiên, khi cô bước ra khỏi ánh đèn thì bộ váy vô tình phản chủ khiến Maya lộ những khoảng trống da thịt khiến ai cũng nhức mắt.
Maya là một trong những mỹ nhân rất biết cách ăn mặc để khoe tối đa vẻ đẹp nóng bỏng trên cơ thể. Tuy nhiên, sự cố với bộ trang phục hở hang quá đà mà cô diện tại đêm nhạc hội tụ khán giả Việt Nam tại Oakland (California, Mỹ) vào tối 11/10 vô tình khiến Maya mất điểm trầm trọng.