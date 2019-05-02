Đàm Vĩnh Hưng sắp lên xe hoa vì có 50 cô dâu theo đuổi?

Giải trí 02/05/2019 20:54

Úp mở chuyện tình cảm lâu nay, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tung bộ ảnh mới gây choáng người hâm mộ khi diện vest trịnh trọng xuất hiện cùng 50 cô dâu.

Luôn “chơi độc” theo cách riêng của mình, Đàm Vĩnh Hưng bao giờ cũng khiến công chúng khó đoán về từng hoạt động của anh. Bởi trong mỗi sản phẩm âm nhạc, hay mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, Mr. Đàm đều tạo nên những bất ngờ thú vị, mới mẻ khác nhau. Trong bộ ảnh gần đây nhất của mình, “Ông hoàng” cũng giữ nguyên phong cách “độc lạ” khi xuất hiện giữa 50 cô dâu, bất chấp việc ngoài đời anh đang là thành viên của “hội ế”.

Đàm Vĩnh Hưng sắp lên xe hoa vì có 50 cô dâu theo đuổi? - Ảnh 1

Gần đây, nam ca sĩ từng tung MV ca ngợi độc thân “Một mình có sao đâu” hay chia sẻ ý định tìm kiếm cô dâu tương lai trong cuộc đời. Nhiều người tò mò đưa ra dự đoán rất có thể thần tượng đình đám Vpop đang ấp ủ một kế hoạch gây bất ngờ với công chúng.

Bộ ảnh lấy bối cảnh trên boong tàu sang trọng, đẳng cấp với khung cảnh lãng mạn, nên thơ, Đàm Vĩnh Hưng trong bộ vest lịch lãm đứng giữa các cô dâu, dễ khiến người xem liên tưởng đến tuần trăng mật ngọt ngào của đôi uyên ương mới cưới. Tuy nhiên, điểm nhấn hài hước chính là có đến 50 cô dâu đủ mọi độ tuổi, trong khi “nam chính” chỉ có duy nhất Mr. Đàm.

Đàm Vĩnh Hưng sắp lên xe hoa vì có 50 cô dâu theo đuổi? - Ảnh 2

Bất ngờ hơn là đứng trước nhiều mỹ nhân, Đàm Vĩnh Hưng lại “tháo chạy” thục mạng chứ không chọn ai trong số đó. Ẩn ý Mr. Đàm muốn truyền tải chính là anh có những tiêu chuẩn “khắt khe” về nửa kia của riêng mình, không vì “ế lâu năm” mà tuỳ ý chọn một người để cưới. Thay vào đó, anh sẽ tìm “vợ tương lai” bằng nhiều cách khác nhau, có thể là đi du lịch đó đây, từ Châu Á sang Châu Mỹ để bắt gặp ý trung nhân giữa biển người rộng lớn.

Qua bộ ảnh và màn rượt đuổi kịch tính, dí dỏm trên tàu Saigon Princess giữa Mr. Đàm và 50 cô dâu, các fan hâm mộ mới hiểu được lý do vì sao nam ca sĩ vẫn còn độc thân trong khi nhiều nghệ sĩ đàn em đều lần lượt “vượt mặt”. Hình ảnh của một “Ông hoàng” hô mưa gọi gió, cái gì cũng có trong tay, chỉ riêng vợ là vẫn chưa có, quả thật khiến khán giả đồng cảm với anh hơn, và càng mong chờ đến lúc anh chính thức lên xe hoa như bao người. 

Đàm Vĩnh Hưng sắp lên xe hoa vì có 50 cô dâu theo đuổi? - Ảnh 3

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ ra mắt “Vợ tương lai” vào ngày 7/5 sắp tới. Anh thoải mái chia sẻ: “Cả nước ai cũng biết tui ế. Tui có lý do! Khó chịu, yêu tự do, không có ai có đủ 40 cái gạch đầu dòng tui muốn. Rồi còn bị "thương mãi một người” nữa nên khó mở lòng mình. Nhưng vợ tương ai của tôi sắp xuất hiện”. Thông tin này, khiến các fan đứng ngồi không yên chờ đợi đến ngày 7/5 để biết Mr. Đàm đang toan tính điều gì.

Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng

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