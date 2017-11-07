Choáng với nhan sắc của mẹ Hoa hậu Thu Ngân: Sinh 8 người con nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ, vòng eo nhỏ xíu đầy ma lực

Những khi hai mẹ con chụp hình chung với nhau, nhiều người nhận xét họ trông như hai chị em. Thậm chí, có những bức hình chụp ở góc nghiêng, chị Thanh Hòa còn trẻ trung, xinh đẹp lấn lướt cả con gái.

Chị Thanh Hòa - mẹ Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016 Trần Thu Ngân vừa bước qua tuổi 43 nhưng vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi.

Sinh năm 1973 nhưng chị Thanh Hòa luôn khiến nhiều người nhầm lẫn mình thuộc thế hệ 8x đời cuối. Dù từng mang bầu tới 8 lần nhưng vòng eo hiện tại của mẹ hoa hậu Thu Ngân chỉ xấp xỉ 61cm - nhỉnh hơn cô con gái nổi tiếng một chút.

Kể cả vòng 3 hay vòng 1 thì người phụ nữ này cũng ăn đứt nhiều cô gái trẻ.

“Thu Ngân thường xuyên lấy váy áo của tôi mặc, vì số đo của hai mẹ con gần bằng nhau” - chị Thanh Hòa tiết lộ.

Ngoài Thu Ngân, chị Thanh Hòa còn có 7 người con khác, trong đó có 5 người là con riêng của chồng thứ hai (Thu Ngân và em trai Đức Duy là con của người chồng đầu tiên).

Dù đông con nhưng mẹ Hoa hậu Thu Ngân không bao giờ có khái niệm ăn mặc lôi thôi lếch thếch mà luôn chăm chút ngoại hình cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài. Chị Thanh Hòa cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì không chỉ chăm sóc chu đáo cho gia đình mà còn là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng ở đất Hải Phòng.

Mẹ Thu Ngân hiện là bà chủ của một thẩm mỹ viện công nghệ cao, đồng thời là chủ sở hữu 2 công ty khác đang kinh doanh ô tô và lốp ô tô. Là người phụ nữ có tài chính vững vàng, các con của chị Thanh Hòa đều được mẹ định hướng cho ra nước ngoài du học.

Cũng nhờ có người mẹ giỏi giang, Hoa hậu Thu Ngân học hỏi được nhiều điều về cách ứng xử cũng như sự tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Đó cũng là nền tảng tốt để cô đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Với Thu Ngân, mẹ không chỉ là bạn thân mà còn là thần tượng, một tấm gương sáng để cô noi theo.