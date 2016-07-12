Chỉ cần đụng đến 3 điều này về Tuấn Hưng, bạn sẽ gặp phiền toái

Giải trí 12/07/2016 12:27

Không ít lần dân mạng phát hoảng khi thấy Tuấn Hưng nổi đóa dữ dội cùng các lời thách thức "sống chết" trên trang cá nhân.

Xúc phạm con trai

Tháng 4/2014, Tuấn Hưng và Hương Baby chính thức kết hôn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đến tháng 10, vợ Tuấn Hưng hạ sinh con trai đầu lòng, nặng 3,1 kg, bằng phương pháp mổ tại Hà Nội. Cậu quý tử được Tuấn Hưng đặt tên ở nhà là Su Hào.

Được biết, trong khoảng thời gian vợ mang thai đến lúc sinh, Tuấn Hưng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc và động viên. Vì vậy, khi con chào đời, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hạnh phúc và yêu thương hết mực.

Từ ngày có gia đình, ngoài ca hát, Tuấn Hưng dường như tập trung chăm lo gia đình. Không ít lần Tuấn Hưng khiến mọi người nghẹn ngào khi bày tỏ tình cảm với bà xã trên trang cá nhân.

Tháng 6/2016, một tài khoản lạ bất ngờ có bình luận gây sốc về con trai Tuấn Hưng: "Nhìn mặt như thằng thiểu năng...". Lập tức, Tuấn Hưng tỏ ra vô cùng tức giận: "Xúc phạm tao thì được. Xúc phạm gia đình tao thì tao đâm chết *** nhà mày. Giỏi thì cho cái hẹn. Bố sẽ lên tận nơi. Đàn ông nói được là làm được...".

Thậm chí, hình ảnh của người xúc phạm cũng được Tuấn Hưng đăng tải để lan truyền rộng rãi. Dù là ngôi sao nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng nhưng ông bố 38 tuổi không ngăn được cơn phẫn nộ khi một ai đó đụng đến con trai anh. Cảm xúc của Tuấn Hưng cũng được nhiều ông bố, bà mẹ đồng cảm. Song họ cũng khuyên anh bớt nóng giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa.

Sau đó, danh tính của nam thanh niên có bình luận "lỡ tay" cũng được truy tìm ra. Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, anh chàng phải lên tiếng xin lỗi và đưa ra lý do bình luận trong lúc say xỉn và không biết đó là con Tuấn Hưng. Nhờ thái độ hối lỗi, Tuấn Hưng đã tha thứ cho chàng trai có giây phút bồng bột.

Anh viết: "Có lỗi biết lỗi là ok. Ai chả có lúc sai. Facebook em nó bị hack luôn rồi. Nên nói chuyện điện thoại xin lỗi đàng hoàng. Xong. Mấy anh em không liên quan đừng gọi hay nhắn tin nữa. Việc xong rồi. Đọc xong status này sẽ được xóa đi trong vòng 5 tiếng đồng hồ nữa".

 

Xúc phạm vợ

Sau vụ con trai bị xúc phạm, mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng tiếp tục nổi đóa khi vợ anh bị người khác khiêu khích. Anh treo status kèm hình ảnh một thanh niên và đưa ra giá 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin và 200 triệu cho ai "bắt sống" được người này. 

Theo đó, nam thanh niên dùng lời lẽ nhạy cảm nói về Hương Baby trên fanpage của Tuấn Hưng. Vốn là người thẳng thắn, không kèm chế được cảm xúc nên Tuấn Hưng liền bày tỏ cơn giận.

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Tuấn Hưng treo thưởng 200 triệu đồng cho người tìm ra kẻ xúc phạm vợ.

Chia sẻ với truyền thông, Tuấn Hưng cho hay, anh đã chủ động liên lạc với người này nhưng không nhận được phản hồi. "Đã xem tin nhắn rồi mà... im luôn" - anh nói.

Cuối cùng, Tuấn Hưng xác nhận toàn bộ sự việc là do hiểu lầm. Nam thanh niên gây hấn là tài khoản giả mạo.

Tuy vậy, phản ứng mạnh mẽ của nam ca sĩ khi người nhà bị xúc phạm khiến dư luận không khỏi hốt hoảng. Song Tuấn Hưng khẳng định, ai đụng anh cũng được chứ đụng đến vợ con là anh không khoan nhượng.

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Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng.

Danh dự cá nhân

Sau khi trình diễn tại Bài hát yêu thích tháng 7/2015, Tuấn Hưng gây bất ngờ khi chia sẻ trạng thái không hài lòng trên trang cá nhân.

Sự việc bắt nguồn từ vị trí xuất hiện của Tuấn Hưng trên tấm vé của chương trình không thỏa đáng. Theo đó, Tuấn Hưng cho rằng, BTC không tôn trọng anh. Thậm chí, Tuấn Hưng còn tag hẳn nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc của chương trình - vào chia sẻ.

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Tuấn Hưng cũng lên tiếng nói về Bài hát yêu thích.

Bên cạnh các ý kiến tỏ ra đồng tình vì không thể có chuyện Tuấn Hưng bị sắp xếp đứng sau một số tên tuổi mới thì một số nhận định cho hay, Tuấn Hưng quá nóng vội. Bởi, sự sắp xếp của chương trình đều có lý do.

Chính ca sĩ Mỹ Linh cũng lên tiếng: "Không biết có phải em thật không. Hy vọng không phải! Làm bố trẻ con rồi ăn nói chỗ đông người không nên vô văn hóa như thế. Nên nhớ câu: Có cô thì chợ thêm đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn bình thường". 

Sau ồn ào, Tuấn Hưng không lên tiếng thêm mà xóa status liên quan. 

Phía BTC Bài hát yêu thích thì giải thích rằng, hình ảnh, tên nghệ sĩ tham gia được sắp xếp theo thứ tự lượng bình chọn của khán giả và hội đồng ban giám khảo.

Vào tháng 12, khi đang diễn tại quán bar ở Nha Trang, Tuấn Hưng cũng tỏ ra giận dữ khi bị ném chai lên sân khấu. Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc cũng được dân mạng lan tỏa chóng mặt.

Trong clip, Tuấn Hưng nói: "Ai đủ bản lĩnh ném cái ly này lên sân khấu thì giơ tay lên xem nào". Sau đó, một người đàn ông phía dưới giơ tay thừa nhận thì Tuấn Hưng đòi xuống dưới để "nói chuyện. Tuy nhiên, bảo vệ đã ngăn cản Tuấn Hưng để không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nhiều người công nhận, Tuấn Hưng trên sân khấu hay ngoài đời đề không ngần ngại bày tỏ cảm xúc mà không sợ làm mất hình ảnh với khán giả và fan hâm mộ. Đối với những người hiểu tính tình của nam ca sĩ thì những phản ứng của anh là chuyện bình thường.

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