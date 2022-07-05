Ca sĩ Rihanna trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ với tổng tài sản ròng lên đến 1,4 tỷ USD

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú dưới tuổi 40 của Mỹ, trong đó, ca sĩ Rihanna đứng thứ 21 với khối tài sản ròng của mình lên đến 1,4 tỷ USD ở tuổi 34.

Tạp chí Forbes đã công bố danh sách những tỷ phú dưới tuổi 40. Trong đó, nữ ca sĩ Rihanna đứng thứ 21 với khối tài sản ròng của mình lên đến 1,4 tỷ USD. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô được vinh danh trong danh sách nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Ảnh: Facebook Rihanna đã gây dựng khối tài sản lên hàng tỷ USD từ âm nhạc và các dự án kinh doanh. Trong đó, phần lớn số tài sản đến từ 3 công ty kinh doanh làm đẹp: Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty.

Ảnh: VTV.vn Rihanna sở hữu 50% cổ phần của Fenty Beauty - công ty tạo ra doanh thu 550 triệu USD vào năm 2020. 50% còn lại của Fenty Beauty thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang cao cấp LVMH của Pháp. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đang nắm giữ 30% cổ phần của thương hiệu nội y Savage X Fenty. Tháng 3 vừa qua, tờ Bloomberg cho biết, công ty Savage X Fenty đang làm việc với các cố vấn tài chính để bắt đầu tiến tới thị trường chứng khoán. Các chuyên gia ước tính thương vụ này có thể lên đến 3 tỷ USD.

Ảnh: Facebook Mặc dù thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh của Rihanna thực sự rất ấn tượng. Nhưng cô nói rằng mình không quá tập trung vào định giá hay các danh hiệu. Trong cuộc phỏng vấn với Báo New York Times vào năm 2019, Rihanna chia sẻ rằng: "Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch kiếm tiền để trở nên giàu có. Việc đạt được các cột mốc về tài chính sẽ không thể ngăn cản tôi tiếp tục làm việc”. Ảnh: Facebook Nữ tỷ phú từng chia sẻ rằng cô có kế hoạch cho đi một phần tài sản của mình: "Tiền mà tôi làm ra không dành cho tôi, tôi không muốn mình đánh mất giá trị cốt lõi của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống và tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người".

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