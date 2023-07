Ca sĩ Hà Lê kết hôn cùng bạn gái kém 13 tuổi

Bên cạnh đó, hai người đăng tải bộ hình cưới thực hiện tại Hà Giang với khung cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp. Hà Lê tâm sự anh và bạn đời đều có mong muốn đặt chân đến địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam, nên đã chọn nơi đây để ghi lại hành trình tình yêu.

"Chúng tôi đi qua nhiều điểm của Hà Giang như sông Nho Quế, Cao nguyên đá Đồng Văn, Nhà của Pao... Phong cảnh Hà Giang rất đẹp. Cô dâu cũng chưa được đi lần nào, nên tôi quyết định đưa bạn ấy đến đây", Hà Lê nói.

Bạn gái Hà Lê sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau từ 10 năm trước, khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, nhưng lúc này cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19, cả hai giữ kín mối quan hệ trước công chúng từ đó tới nay.

Cả hai đã về sống chung hơn một năm ở Hà Nội. Họ cũng trải qua những mâu thuẫn nhưng học cách chấp nhận lẫn nhau.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là tên tuổi nổi bật trong giới underground. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop.

Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...