Nổi danh cùng thời với "Con cò bé bé" Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là thần đồng âm nhạc và được hàng triệu em nhỏ từ Bắc chí Nam mến mộ. Thời điểm cách đây khoảng 15 năm, các bậc cha mẹ đi đâu cùng tìm mua đĩa nhạc của Xuân Nghi về mở cho con cái họ nghe.

Những album nổi tiếng của Xuân Nghi có thể kể đến như: Tiếng hát thiên thần nhỏ, Xuân Nghi và những người bạn, Cả nhà cùng xem... Có tuổi thơ huy hoàng là thế nhưng đến năm 16 tuổi, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học ngay giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.