Trong những hình ảnh mới nhất, Xuân Nghi trông xinh xắn và quyến rũ giống hệt các cô gái phương Tây.
- 'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ
Nổi danh cùng thời với "Con cò bé bé" Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là thần đồng âm nhạc và được hàng triệu em nhỏ từ Bắc chí Nam mến mộ. Thời điểm cách đây khoảng 15 năm, các bậc cha mẹ đi đâu cùng tìm mua đĩa nhạc của Xuân Nghi về mở cho con cái họ nghe.
Những album nổi tiếng của Xuân Nghi có thể kể đến như: Tiếng hát thiên thần nhỏ, Xuân Nghi và những người bạn, Cả nhà cùng xem... Có tuổi thơ huy hoàng là thế nhưng đến năm 16 tuổi, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học ngay giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.
Ở nước ngoài, Xuân Nghi vẫn duy trì đam mê ca hát. Ngoài giờ đi học, cô tham gia các show diễn hải ngoại. Tuy vậy, đối với khán giả trong nước thì cái tên Xuân Nghi đã lùi vào dĩ vẳng từ rất lâu rồi.
Thời gian gần đây, Xuân Nghi chăm chỉ hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ những clip đi diễn ở nước ngoài và khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc hiện tại.
Trong loạt ảnh mới nhất, nữ ca sĩ để tóc vàng như các cô gái Mỹ, ăn mặc gợi cảm và trang điểm theo phong cách sexy. Tuy diện mạo có khác nhiều so với năm xưa nhưng Xuân Nghi vẫn được nhiều cư dân mạng khen "dậy thì thành công".