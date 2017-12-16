Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây

Giải trí 16/12/2017 10:25

Trong những hình ảnh mới nhất, Xuân Nghi trông xinh xắn và quyến rũ giống hệt các cô gái phương Tây.

Nổi danh cùng thời với "Con cò bé bé" Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là thần đồng âm nhạc và được hàng triệu em nhỏ từ Bắc chí Nam mến mộ. Thời điểm cách đây khoảng 15 năm, các bậc cha mẹ đi đâu cùng tìm mua đĩa nhạc của Xuân Nghi về mở cho con cái họ nghe.

Những album nổi tiếng của Xuân Nghi có thể kể đến như: Tiếng hát thiên thần nhỏ, Xuân Nghi và những người bạn, Cả nhà cùng xem... Có tuổi thơ huy hoàng là thế nhưng đến năm 16 tuổi, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học ngay giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. 

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 1
Sau nhiều năm sang Mỹ, Xuân Nghi đã lột xác thành một cô gái xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 2
Nhan sắc của Xuân Nghi hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 3
Xuân Nghi rất thích nhuộm màu tóc giống các cô gái phương Tây - Ảnh: Internet

Ở nước ngoài, Xuân Nghi vẫn duy trì đam mê ca hát. Ngoài giờ đi học, cô tham gia các show diễn hải ngoại. Tuy vậy, đối với khán giả trong nước thì cái tên Xuân Nghi đã lùi vào dĩ vẳng từ rất lâu rồi. 

Thời gian gần đây, Xuân Nghi chăm chỉ hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ những clip đi diễn ở nước ngoài và khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc hiện tại.

Trong loạt ảnh mới nhất, nữ ca sĩ để tóc vàng như các cô gái Mỹ, ăn mặc gợi cảm và trang điểm theo phong cách sexy. Tuy diện mạo có khác nhiều so với năm xưa nhưng Xuân Nghi vẫn được nhiều cư dân mạng khen "dậy thì thành công".

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 4
Nhiều người không nhận ra "bé Xuân Nghi" ngày nào - Ảnh: Internet

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 5

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 6
Ở nước ngoài, Xuân Nghi vẫn chăm chỉ chạy show - Ảnh: Internet

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 7
Cận cảnh vẻ đẹp quyến rũ của Xuân Nghi ở tuổi 23  - Ảnh: Internet

Bé Xuân Nghi ngày nào đã 'lột xác' khó tin thế này đây - Ảnh 8
Hình ảnh Xuân Nghi lúc còn bé - Ảnh: Internet

Trở về từ Mỹ sau 7 năm, 'bé' Xuân Nghi ngày càng xinh đẹp và đã có bạn trai

Trở về từ Mỹ sau 7 năm, 'bé' Xuân Nghi ngày càng xinh đẹp và đã có bạn trai

Xuân Nghi lớn bổng, trưởng thành hơn nhiều so với năm 16 tuổi khi cô rời Việt Nam.

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