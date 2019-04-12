Bất ngờ trước phản ứng của Noo Phước Thịnh trước MV “Em không cần” của Trần Ngọc Ánh

Trong buổi ra mắt MV “Em không cần”, khá đông bạn bè của Quán quân Giọng hát Việt 2018 trong team Noo Phước Thịnh như Gia Nghi, Đỗ Hoàng Dương, Samual An, Avin Lu,... đã có mặt để tặng hoa và chúc sản phẩm thành công. Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh do bận lịch diễn tại Hà Nội nên đã không thể thu xếp đến chúc mừng học trò nhưng anh cũng gửi hoa chúc mừng và nhắn tin động viên Trần Ngọc Ánh trước đó.

MV độc đáo này được Trần Ngọc Ánh cùng êkip lên ý tưởng và thực hiện. Nếu như trước đây quán quân The Voice 2018 được khán giả quen thuộc với hình ảnh ngọt ngào và đầy nữ tính thì ở MV lần này, cô nàng hoàn toàn lột xác với hình ảnh quyến rũ, táo bạo; thậm chí giọng ca “Nâng được thì buông được” còn khiến fan “đỏ mặt” khi diễn cảnh ân ái với hot boy Tây cực điển trai.

Chia sẻ cảm xúc trong buổi họp báo, Trần Ngọc Ánh xúc động: “Thật ra lúc này tôi không biết nói gì nhiều vì quá hồi hộp. Nhìn thấy bố mẹ, bạn bè, các anh chị báo chí truyền thông và các bé fan đến ủng hộ, bản thân tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để chúc mừng cho “đứa con tinh thần” mới nhất sẽ được trình làng vào 20h ngày 11/4 trên kênh youtube của tôi”.

Ngọc Ánh cùng ekip thực hiện

Nói thêm về MV “Em không cần”, Trần Ngọc Ánh cũng gửi lời xin lỗi đến đạo diễn Khánh Vũ vì trong quá trình quay giữa hai anh em có chút mâu thuẫn. “Đó là cảnh quay hồ cá, anh Vũ bắt tôi đập tay rồi xoay người gần hai chục lần. Cảnh đó được quay đi quay lại mấy tiếng liền giữa trưa trời rất nóng, đèn thì đánh rất nhiều nên tôi có nổi cáu một xíu. Nhưng đến khi ra xem lại thành phẩm thì tôi chỉ há hốc mồm vì thật sự cảnh đó đẹp đến từng chi tiết. Từ đó đến sáng hôm sau, anh Khánh bảo làm gì tôi cũng nghe răm rắp luôn”.

Bên cạnh đó, trước câu hỏi lựa chọn một êkip hoàn toàn mới để thực hiện một sản phẩm khá quan trọng, đánh dấu sự trở lại của Trần Ngọc Ánh trên đường đua Vpop liệu có quá mạo hiểm, nữ ca sĩ sinh năm 1996 khẳng định: “Để chia sẻ về ekip thì nhạc sĩ Andiez không quá xa lạ với khán giả, music producer VRT cũng rất thành công với các sản phẩm cùng Osad. Còn anh Khánh đạo diễn cũng tạo dấu ấn cho bản thân mình với các sản phẩm TVC và gần đây nhất là ca khúc “Anh là ai” của chị Phương Ly. Theo tôi, những anh chị trong êkip là những người trẻ rất có tâm trong từng sản phẩm và luôn sáng tạo không ngừng để cho ra sản phẩm chất lượng nhất. Bằng chứng là tôi rất ưng ý với MV “Em không cần” lần này”.

Trong buổi họp báo khi nhận câu hỏi về HLV Noo Phước Thịnh, Trần Ngọc Ánh đã nhân cơ hội ‘bóc giá’ cát xê của thầy khiến mọi người có mặt tại sự kiện cười thích thú.

Cụ thể, khi phóng viên hỏi về việc Noo Phước Thịnh có góp ý gì về sản phẩm lần này cũng như giúp đỡ cô sau cuộc thi Giọng hát Việt, nữ ca sĩ sinh năm 1996 tiết lộ: “Trừ việc tôi mời anh Noo đến dự họp báo mà anh bắt trả cát-xê là 10 bịch bánh tráng thì còn lại mọi thứ anh đều giúp tôi rất nhiệt tình. Trước đó, tôi cũng có gửi bản demo cho anh xem thì anh bảo:“Ngon, nhưng mặt hơi nhiều mụn nha! (cười lớn). Đợt ra sản phẩm này, anh Noo cũng cho tôi nhiều lời khuyên nhưng vì anh cũng bận nhiều việc nên tôi cũng không dám làm phiền nhiều. Chỉ khi nào có bản draft, tôi mới gửi anh xem và cho ý kiến. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi khi tôi nhắn “Anh ơi!” thì anh Noo sẽ xuất hiện.

Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người thầy của mình trong cuộc thi Giọng hát Việt và là anh cả trên con đường hoạt động nghệ thuật mà tôi đang theo đuổi. Cảm ơn anh rất nhiều!”

Ngọc Ánh trong một cảnh quay Mv

Trong MV “Em không cần” lần này, Trần Ngọc Ánh vào vai một cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại bị người yêu phụ bạc. Đóng chung với một nam bạn diễn người nước ngoài vô cùng điển trai.