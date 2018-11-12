Bài vè hay về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Không chỉ có những vần thơ tri ân tuyệt đẹp hay những lời chúc ý nghĩa, mà nhiều học trò còn sáng tác ra nhiều bài vè vui nhộn về trường lớp và thầy cô giáo để tri ân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
- Tập làm thơ 5 chữ tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11
- Những bài thơ 8 chữ hay nhất về thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Những bài vè luôn là các sản phẩm phong phú gửi tặng thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 thể hiện sự thông minh, sáng tạo của tuổi học trò. Đây cũng là chất liệu “đặc biệt”, tạo sự thú vị cho báo tường, kỉ niệm ngày 20/11.
1. Vè là gì?
Vè là một trong những thể loại văn học dân gian của Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ. Chẳng biết vè có tự bao giờ nhưng nảy sinh chủ yếu vào thời phong kiến và phát triển nhất trong thế kỷ XVIII – XX.
Vè được sáng tác bằng văn vần, sử dụng những hình thức khác nhau như câu bốn chữ, năm chữ, lục bát… Những bài vè có nội dung đa số nhằm phản ánh hiện thực, bộc lộ thái độ. Ngày nay, những bài vè còn được sử dụng để ca ngợi, khen chê hay bày tỏ cảm xúc một cách dí dỏm, độc đáo.
Dưới đây là những bài vè về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 hay và ý nghĩa, chắc chắn sẽ là “món quà” khiến thầy cô cảm thấy thích thú. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!
Những bài vè hay, dí dỏm và ý nghĩa về thầy cô và tuổi học trò
Bài vè 1: Thầy cô và thi cử
Nghe vẻ nghe ve
Cái vè học dốt
Thầy cô dạy tốt
Học trò ham chơi
Nói chẳng nghe lời
Lại còn cãi bướng
Thầy cô mệt mỏi
Vì phải nói nhiều
Dù nói đủ điều
Nhưng mà vẫn thế
Chứng nào tật nấy
Nào có sửa đâu
Em mong cô thầy
Kiên trì nhẫn nại
Bảo ban em lại
Tiến vào tương lai
Mai sau thành tài
Công ơn nhớ mãi!!!
(Sưu tầm)
Bài vè 2: Học sinh lười
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè khai giảng
Đã thấy lười rồi
Bài vở chất đống
Chẳng lo học hành
Chỉ thấy mệt mỏi
Bài vở mỗi ngày
Chất cao như núi
Học hành không xuể
Cứ đến kì thi
Lại cày thức trắng
Suốt mấy đêm liền
(Sưu tầm)
Bài vè 3: Học làm chi
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lười học
Có sách không đọc
Có bài không làm
Nên học đến đâu
Quên sạch đến đó
Nhưng mà thầy cô
Đâu có để yên
Luôn “nhét” bằng được
Để phải ghi nhớ
Học để làm quan
Dân làng được nhờ
Nhưng mà khổ nỗi
Tú Xương thật tài
Mà còn thi rớt
Thôi thì lớt thớt
Sau này đi bụi
Ngày ngày 2 bữa
Ấm no là đủ
(Sưu tầm)
Bài vè 4: Áp lực thi cử
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè là buồn bã
Ngày nào đến lớp
Cô cùng dò bài
Làm em mệt mỏi
Ấp a ấp úng
Thưa cô... Chưa làm!
Vài quả trứng gà
Tròn trĩnh đỏ tươi
Bài vở chẳng ham
Tập vẫn còn mới
Ăn không hoài hoài
(sưu tầm)
Bài vè 5: Tuổi học trò
Nghe vẻ nghe ve
Nge vè vui vẻ
Về tuổi học trò
Hôm qua lò dò
Đi tìm nguyên cớ
Sao trò chẳng chịu
Làm bài cô giao
Tìm ra mới biết
Trò mê đá banh
Cả chiều loanh quoanh
Quần đùi áo xọc
Tận ngoài sân cỏ
Tối về mệt lử
Bài vở chẳng ham
Sáng mai đến lớp
Tập vở còn nguyên
Cô gọi trò lên
Trò ta ấp úng
Thưa cô... Không làm!
Thế là trò lĩnh
Vài quả trứng gà
Tròn trĩnh đỏ tươi
Trong tập vở trắng
(sưu tầm)
Trên đây là những bài vè về thầy cô giáo 20/11 vừa vui tươi, thể hiện sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò. Ở độ tuổi này, mỗi em sẽ có một suy nghĩ riêng, có tình cảm riêng nhưng chưa đủ trưởng thành để lo toan mọi thứ. Chính vì vậy, những bài vè của các em làm ra luôn nhí nhảnh, vô tư, thể hiện được tình cảm thật của lòng mình đối với thầy cô. Vừa chân tình xen lẫn chút nghịch ngợm, tươi mới của lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò"!
Thật vậy, tuổi học trò là lứa tuổi chắc chắn ai cũng phải trả qua, đây là giai đoạn thanh xuân lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp với mái trường, bạn bè và đặc biệt là với thầy cô – người đã tận tình chỉ dạy chúng ta nên người. Do đó, chúng ta hãy ghi nhớ hết thảy những khoảnh khắc ấy, dù đó có là những trò đùa tinh quái hay những phút giây bên bạn bè và bị thầy cô mắng. Bạn có thể đưa tất cả những điều thường thấy, những điều đặc trưng của lứa tuổi này vào bài vè để làm nên những trang báo tường thật đa dạng, đầy màu sắc để kỉ niệm ngày 20/11 sắp tới nhé!
Bên cạnh đó, ttuổi học trò, chúng ta - ai cũng được thầy cô hết mực yêu thương, chỉ dạy tận tình. Tuy nhiên, cách thể hiện tình thương của mỗi thầy cô sẽ hoàn toàn khác. Vì thế, không chỉ sáng tác những bài vè mà chúng ta hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn – đây mới là phần quà quý báu nhất để dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam - dành tặng cho những người cha, người mẹ thứ 2 của chúng ta những lời cảm ơn chân thành nhất nhé! Quả vậy, "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", bạn hãy biết trân trọng những người đã tận tình chỉ dạy mình, cũng như quãng thời gian đầy đặc biệt này nhé!