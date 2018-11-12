Bài vè hay về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Vè là một trong những thể loại văn học dân gian của Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ. Chẳng biết vè có tự bao giờ nhưng nảy sinh chủ yếu vào thời phong kiến và phát triển nhất trong thế kỷ XVIII – XX.

Những bài vè luôn là các sản phẩm phong phú gửi tặng thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 thể hiện sự thông minh, sáng tạo của tuổi học trò. Đây cũng là chất liệu “đặc biệt”, tạo sự thú vị cho báo tường, kỉ niệm ngày 20/11.

Dưới đây là những bài vè về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 hay và ý nghĩa, chắc chắn sẽ là “món quà” khiến thầy cô cảm thấy thích thú. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Vè được sáng tác bằng văn vần, sử dụng những hình thức khác nhau như câu bốn chữ, năm chữ, lục bát… Những bài vè có nội dung đa số nhằm phản ánh hiện thực, bộc lộ thái độ. Ngày nay, những bài vè còn được sử dụng để ca ngợi, khen chê hay bày tỏ cảm xúc một cách dí dỏm, độc đáo.

Những bài vè hay, dí dỏm và ý nghĩa về thầy cô và tuổi học trò

Bài vè 1: Thầy cô và thi cử

Bài vè vui vẻ về thầy cô

Nghe vẻ nghe ve

Cái vè học dốt

Thầy cô dạy tốt

Học trò ham chơi

Nói chẳng nghe lời

Lại còn cãi bướng

Thầy cô mệt mỏi

Vì phải nói nhiều

Dù nói đủ điều

Nhưng mà vẫn thế

Chứng nào tật nấy

Nào có sửa đâu

Em mong cô thầy

Kiên trì nhẫn nại

Bảo ban em lại

Tiến vào tương lai

Mai sau thành tài

Công ơn nhớ mãi!!!

(Sưu tầm)

Bài vè 2: Học sinh lười

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè khai giảng

Đã thấy lười rồi

Bài vở chất đống

Chẳng lo học hành

Chỉ thấy mệt mỏi

Bài vở mỗi ngày

Chất cao như núi

Học hành không xuể

Cứ đến kì thi

Lại cày thức trắng

Suốt mấy đêm liền

(Sưu tầm)

Các bài vè là món quà tri ân đầy ý nghĩa và mang chút tinh ngịch của tuổi học trò!

Bài vè 3: Học làm chi

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè lười học

Có sách không đọc

Có bài không làm

Nên học đến đâu

Quên sạch đến đó

Nhưng mà thầy cô

Đâu có để yên

Luôn “nhét” bằng được

Để phải ghi nhớ

Học để làm quan

Dân làng được nhờ

Nhưng mà khổ nỗi

Tú Xương thật tài

Mà còn thi rớt

Thôi thì lớt thớt

Sau này đi bụi

Ngày ngày 2 bữa

Ấm no là đủ

(Sưu tầm)

Bài vè 4: Áp lực thi cử

Nghề nhà giáo là những người thầm lượng nuôi dưỡng tri thức cho lớp trẻ!

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè là buồn bã

Ngày nào đến lớp

Cô cùng dò bài

Làm em mệt mỏi

Ấp a ấp úng

Thưa cô... Chưa làm!

Vài quả trứng gà

Tròn trĩnh đỏ tươi

Bài vở chẳng ham

Tập vẫn còn mới

Ăn không hoài hoài

(sưu tầm)

Bài vè 5: Tuổi học trò

Nghe vẻ nghe ve

Nge vè vui vẻ

Về tuổi học trò

Hôm qua lò dò

Đi tìm nguyên cớ

Sao trò chẳng chịu

Làm bài cô giao

Tìm ra mới biết

Trò mê đá banh

Cả chiều loanh quoanh

Quần đùi áo xọc

Tận ngoài sân cỏ

Tối về mệt lử

Bài vở chẳng ham

Sáng mai đến lớp

Tập vở còn nguyên

Cô gọi trò lên

Trò ta ấp úng

Thưa cô... Không làm!

Thế là trò lĩnh

Vài quả trứng gà

Tròn trĩnh đỏ tươi

Trong tập vở trắng

(sưu tầm)

Trên đây là những bài vè về thầy cô giáo 20/11 vừa vui tươi, thể hiện sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi học trò. Ở độ tuổi này, mỗi em sẽ có một suy nghĩ riêng, có tình cảm riêng nhưng chưa đủ trưởng thành để lo toan mọi thứ. Chính vì vậy, những bài vè của các em làm ra luôn nhí nhảnh, vô tư, thể hiện được tình cảm thật của lòng mình đối với thầy cô. Vừa chân tình xen lẫn chút nghịch ngợm, tươi mới của lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò"!

20/11 là dịp đặc biệt để tri ân thầy cô!

Thật vậy, tuổi học trò là lứa tuổi chắc chắn ai cũng phải trả qua, đây là giai đoạn thanh xuân lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp với mái trường, bạn bè và đặc biệt là với thầy cô – người đã tận tình chỉ dạy chúng ta nên người. Do đó, chúng ta hãy ghi nhớ hết thảy những khoảnh khắc ấy, dù đó có là những trò đùa tinh quái hay những phút giây bên bạn bè và bị thầy cô mắng. Bạn có thể đưa tất cả những điều thường thấy, những điều đặc trưng của lứa tuổi này vào bài vè để làm nên những trang báo tường thật đa dạng, đầy màu sắc để kỉ niệm ngày 20/11 sắp tới nhé!

Bên cạnh đó, ttuổi học trò, chúng ta - ai cũng được thầy cô hết mực yêu thương, chỉ dạy tận tình. Tuy nhiên, cách thể hiện tình thương của mỗi thầy cô sẽ hoàn toàn khác. Vì thế, không chỉ sáng tác những bài vè mà chúng ta hãy cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong học tập, chăm chú học hành hơn – đây mới là phần quà quý báu nhất để dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam - dành tặng cho những người cha, người mẹ thứ 2 của chúng ta những lời cảm ơn chân thành nhất nhé! Quả vậy, "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", bạn hãy biết trân trọng những người đã tận tình chỉ dạy mình, cũng như quãng thời gian đầy đặc biệt này nhé!