3 câu chuyện về Hồ Văn Cường khiến Nguyên Khang xúc động

Sau đêm đăng quang, ban tổ chức Idol Kids có tổ chức tiệc buffet để chiêu đãi mọi người. Hồ Văn Cường đã cố gắng lấy thức ăn và mọi người nghĩ rằng, đó là do cậu bé đói sau đêm thi nên lấy đầy cả đĩa đồ ăn cho mình. Thế nhưng, cậu bé lại cầm đĩa thức ăn mang đến cho nghệ sĩ Phi Điểu đang đứng ở một góc phòng.

Giữa cuộc tranh cãi về việc Hồ Văn Cường hay bé Bảo Trân xứng đáng trở thành quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên, MC Nguyên Khang đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về cậu bé Tiền Giang, dù anh chưa gặp một lần. Nguyên Khang chỉ biết một số câu chuyện nhỏ về Hồ Văn Cường nhưng qua đó, anh nhận thấy ở cậu bé có một tâm hồn và nhân cách tốt, đáng để người lớn phải suy nghĩ.

"Đây là một chi tiết khiến tôi rất yêu quý cậu bé này. Đôi khi trong cuộc sống, khi thành công, chúng ta thường quên đi hai chữ: biết ơn và chia sẻ. Tôi làm nghệ thuật, cái nghề lắm vinh quang nhưng cũng đầy bạc bẽo. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều người khi đạt được những thành công và vinh quang trong đời mình, thường quên đi mất những ân nhân đã giúp họ có được vị trí và thành công trong cuộc sống. Có thể đây là một hành động rất nhỏ, nhưng tôi chắc không phải ai trong khán phòng kia cũng nghĩ tới nghệ sĩ Phi Điểu và mang thức ăn đến cho bà. Tôi biết chắc bà rất ấm lòng vì sự quan tâm của cậu bé", Nguyên Khang viết.

Theo chàng MC, khán giả có thể nhìn thấy sự thành công trong tiết mục Bà Năm có phần đóng góp không nhỏ bởi diễn xuất chân thực của nghệ sĩ Phi Điểu và Hồ Văn Cường là người rất để ý tới chi tiết nhỏ nhưng tinh tế này. "Tôi cảm thấy, biết ơn và biết quan tâm những người giúp mình thành công là tính cách rất đáng quý. Tôi đọc rất nhiều câu chuyện về những ồn ào showbiz, về hiềm khích giữa thầy và trò, về sự đấu tố nhau, và cả những mặt trái của hào quang. Thú thật, tôi đọc đấy nhưng tôi chẳng quan tâm. Và cái tôi không quan tâm thì nhiều người lại thích đọc nó, rating luôn ngất ngưỡng và không thiếu những bình luận thuộc hàng top về sự chê trách ném đá".

Nguyên Khang không thấy có những bình luận khen Hồ Văn Cường về cách ứng xử này trên các diễn đàn và điều đó làm anh ngạc nhiên. Anh cho rằng, cậu bé đã được bố mẹ dạy dỗ rất tốt nên mới biết quan tâm và chia sẻ với người khác. "Cậu bé có thể rất nghèo về vật chất, nhưng cậu lại giàu có về sự giáo dục mà gia đình cậu đã dành cho cậu".

Cũng trong đêm chung kết Idol Kids, ít người để ý đến việc cô giáo của Hồ Văn Cường bắt xe ở quê để lên thành phố xem học trò hát. Lúc đăng quang, giữa vòng vây của phóng viên và người hâm mộ đang ùa vào để phỏng vấn và chúc mừng mình, cậu bé vẫn kịp thoát dòng người để chạy đến chào tạm biệt cô, để cô kịp đón chuyến xe kịp đến lớp sáng mai. "Có thể việc này do bố mẹ nhắc cậu, hoặc cũng có thể do cậu tự giác, nhưng đây là điều rất nên trân quý", Nguyên Khang nghĩ.

Cô giáo chính là người làm hồ sơ cho Hồ Văn Cường thi Vietnam Idol Kids. Nếu không có sự giúp đỡ này, cậu bé nghèo Tiền Giang sẽ không có cơ hội đến với cuộc thi và có thể cậu bé không có được vinh quang như ngày hôm nay. "Giữa những ồn ào của sự tung hô, chúc tụng, cậu vẫn có thể làm được một điều nhỏ nhưng trân quý, sẽ cực kỳ đáng quý hơn ngàn lời cám ơn hay cả những món quà tặng cô giáo. Tôi hy vọng, những tính cách tốt sẽ là nền tảng lâu dài giúp cậu thành công trên bước đường nghệ thuật. Nhiều người khi bước chân vào nghệ thuật sẽ thay đổi mình, nhưng để tồn tại lâu dài thì bạn phải luôn có đạo đức", Nguyên Khang viết.

Câu chuyện thứ ba về Hồ Văn Cường khiến chàng MC xúc động là lời tâm sự của cậu bé, suốt cả mùa thi Idol Kids, cậu chỉ dám đòi bố mẹ mua cho mình một bộ đồ. Nguyên Khang tìm thấy sự đồng điệu về suy nghĩ giữa mình và Hồ Văn Cường. Anh cho rằng: "Khi người ta nghèo, ước mơ duy nhất của họ là được đổi đời. Cậu không chỉ thực hiện ước mơ của bản thân, mà còn của gia đình và cô giáo cậu. Tôi biết cảm giác là con nhà nghèo nó tự ti thế nào, vì tôi từng trải qua cảm giác của cậu. So với những em thí sinh lọt vào vào chung kết, cậu là thí sinh nghèo nhất, nhưng lại là người khiến khán giả rơi nước mắt nhiều nhất. Trong xã hội mà vốn dĩ sự thực dụng của đồng tiền và những giá trị ảo đang làm lung lay niềm tin, thì việc một tài năng xuất thân từ nghèo khó vươn lên và tỏa sáng bằng chính tài năng của mình là một điều rất đáng khích lệ và cổ vũ. Sự đố kị và tị hiềm của con người đang dần giết chết những giá trị thật, những cảm xúc thật".

Với Nguyên Khang, làm nghệ thuật nhìn thì đơn giản nhưng đó là cả một quá trình học. Tài năng chỉ là một chuyện, đạo đức và nhân cách mới là cái quan trọng nhất làm nên một người nghệ sĩ. Ánh hào quang của nghệ sĩ tồn tại và phụ thuộc vào cách sống của họ trong nghề.