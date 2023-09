Nếu mơ thấy 5 điều này, tiền tài, may mắn sắp ập xuống đầu bạn rồi đấy!

Nếu mơ thấy Đức Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây chính là dấu chỉ cho những điều bình an, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn. Nếu đang làm công ăn lương, bạn nhất định sẽ khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp. Nếu đang kinh doanh, buôn bán gia chủ sẽ làm ăn vượng phát, lộc lá đầy nhà, may mắn hết phần thiên hạ.

Gia chủ sẽ may mắn đến mức chẳng cần nhọc công tiền cũng tự chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Dòng sông

Nước là nhân tố tượng trưng cho tiền bạc, nếu mơ thấy dòng sông càng lớn thì vận may tài chính của gia chủ càng lớn. Ngược lại, nếu mơ thấy nước mưa nghĩa là bạn sắp lâm vào cảnh hao tài tốn của, làm được bao nhiêu cũng trôi tuột khỏi túi như nước mưa rơi xối xả xuống đất.

Lửa

Dù là nam hay nữ, già hay trẻ nếu mơ thấy lửa thì trong tương lai gần chắc chắn sẽ gặp được vận may hiếm có khó tìm. Gia chủ sẽ may mắn đến mức chẳng cần nhọc công tiền cũng tự chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được.

Ảnh minh họa: Internet

Mình đang mang thai

Nếu mơ thấy mình đang mang thai thì đây chính là giấc mơ mang lại điềm lành cho bạn. Giấc mơ này là báo trước cho những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm trong hôn nhân. Ngược lại, nếu chồng mơ thấy vợ mang thai lại là điềm dữ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.