Mơ thấy 2 con rắn hổ mang là điềm lành hay dữ 

Khi bạn ngủ mơ thấy 2 con rắn hổ mang, tỉnh dậy bạn cảm thấy lo lắng sợ hãi vì bạn biết được rằng đây là loại rắn rất nguy hiểm, nọc độc của nó có thể gây chết người. Vậy giấc mơ của bạn có thực sự báo trước những điều không tốt hay không, cùng xem phần giải thích dưới đây.

Khi bạn nằm mơ thấy 2 con rắn hổ mang nhưng chúng không gây hại cho bạn thì đây như một sự báo trước về những tin vui, may mắn mà bạn có thể nhận được trong thời gian tới.

Mơ bị 2 rắn hổ mang cắn ở tay, nếu các bạn là người buôn bán và kinh doanh thì hãy cẩn thận. Các hoạt động đầu cơ buôn bán của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bên cạnh đó có thể bạn sẽ bị đối thủ chơi xấu khiến việc làm ăn không gặp thuận lợi. Trước khi quyết định một công việc gì trong thời gian này, hãy thận trọng và nên tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè.

Nếu nằm mơ bị 2 rắn hổ mang cắn thì điều này cho thấy bạn đang chuẩn bị gặp phải những điều rắc rối trong công việc. Những rắc rối có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn

Nếu bạn nằm mơ thấy 2 con rắn hổ mang bò vào trong nhà thì đó là một điều không tốt, bạn cần cẩn thận trong thời gian tới.

Nếu mơ bị 2 rắn hổ mang cắn ở chân điều này cho thấy bạn đang bị một số người chơi xấu, bị người quanh đó lợi dụng. Vì vậy, hãy rà soát lại những mối quan hệ hiện có để xem có nghi vấn gì không nhé.

Mơ thấy hai con rắn hổ mang đen thì đây là một điềm xấu cho biết bạn đang bị các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội để phục thù bạn. Có những người xấu đã để ý bạn từ lâu và chờ cơ hội để “chơi xấu” bạn. Ngoài ra, bạn cần cẩn trọng trong làm ăn, xuất hành. Luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với các sự cố có thể xảy đến.