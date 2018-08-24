Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì

Du lịch 24/08/2018 10:30

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2018 rơi vào thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Bạn đã quyết định được nên làm gì trong những ngày lễ 2-9 để xả hơi, nạp lại năng lượng cho bản thân hay về đoàn tụ cùng gia đình chưa?

1. Về quê sum họp cùng gia đình

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 1
Nghỉ lễ 2/9 là thời điểm tuyệt vời để sum họp gia đình

Áp lực công việc, học hành, thi cử chắc hẳn đã “ngốn” hết thời gian của bạn. Ngày lễ 2-9 này là dịp để bạn quay trở về cùng gia đình quay quần, nấu ăn và cùng ăn một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, gác lại tất cả những lo toan nhọc nhằn ngoài xã hội.

2. Chăm sóc, làm mới bản thân

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 2
Làm mới bản thân để lấy đà bắt đầu một chuỗi ngày mới đầy sức sống

Với một số bạn trẻ, dịp Quốc Khánh 2/9 là cơ hội để có thể nạp lại năng lượng. Ngủ bù cho chuỗi dài ngày thức khuya dậy sớm học tập, làm việc cật lực, sau đó cùng bạn bè, người thân đi spa, mát-xa thư giãn … là những gợi ý tuyệt vời cho những bạn nào muốn lấy lại năng lượng để bắt đầu một chuỗi ngày mới đầy sức sống!

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 3
Ngủ bù vào dịp lễ để nạp lại năng lượng

3. Tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 4
Cùng bạn bè đi mua sắm trong dịp lễ

Trong dịp 2/9, hầu hết bạn trẻ đều mong muốn được đi chơi để thư giãn, nghỉ ngơi. Nếu bạn ngại đi du lịch thì có thể cùng bạn bè đi xem phim, dạo phố đi bộ, mua sắm,… cũng là gợi ý hay ho cho thắc mắc nên làm gì trong ngày 2-9.

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 5
Dạo phố đi bộ 

4. Đến các trung tâm vui chơi - giải trí

Trong ngày 2/9 tại một số sân khấu ca nhạc, hài kịch quen thuộc thường có những chương trình ca nhạc giải trí đặc biệt. Hoặc bạn cũng có thể đến những trung tâm thương mại như Vincom, Vivocity, Parkson, SaigonSquare... tham gia các chương trình mua sắm và vui chơi giải trí trong dịp lễ lớn này.

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 6

Các trung tâm thương mại cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ chọn đến vào dịp lễ

5. Đi Đầm Sen, Suối Tiên, Đại Nam chơi

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 7
Đầm Sen được xem là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trong dịp lễ

Khu du lịch Đầm Sen nằm trên đường Hòa Bình, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Đầm Sen được xem  là địa điểm ý tưởng để cả gia đình đến vui chơi dịp nghỉ lễ 2/9. Khi đến Đầm Sen, bạn không những sẽ được tham gia các trò chơi và loại hình giải trí độc đáo tại các khu vui chơi, khu cảm giác mạnh mà còn có thể thư giãn, nghỉ ngơi trong khuôn viên rộng và thoáng mát

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 8
Suối Tiên là điểm đi chơi lý thú dịp lễ 2/9

Khu Du lịch Văn hóa Suối là mô hình vui chơi giải trí, đa dạng và phong phú tại quận 9. Đây là nơi có nhiều kiến trúc và các loại hình vui chơi được gắn lồng vào các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết Việt Nam như sự tích bánh chưng bánh dày, chín tầng địa ngục, tứ linh hội tụ Long - Lân - Quy - Phụng, Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh. Đặc biệt, Suối Tiên có biển Tiên Đồng, biển nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam.

Quanh năm cày như trâu như bò, được nghỉ lễ ngày 2/9 nên làm gì - Ảnh 9
Khu du lịch Đại Nam

Khu du lịch Đại Nam là khu vui chơi kết hợp truyền thống và hiện đại có quy mô to nhất Việt Nam. Chỉ cách Trung tâm Sài Gòn khoảng 1 giờ lái xe, khi đến nơi đây bạn sẽ có vô vàn điều thú vị để khám phá.

Hy vọng bài viết nên làm gì trong ngày 2-9 này sẽ giúp bạn đọc có thể lựa chọn được hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi thích hợp để có thể lên kế hoạch cùng với bạn bè, người thân trong dịp nghỉ lễ này.

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Đi nghỉ lễ dịp mưa gió đừng quên mang theo 4 món này

Khi đi du lịch trong những ngày này, bạn cần chọn những trang phục thật thoải mái, đừng quá điệu đà, bánh bèo vì di chuyển sẽ không được thuận lợi khi thời tiết quá ẩm ướt.

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