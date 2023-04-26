Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ điều nên biết để đảm bảo an toàn khi lưu trú tại khách sạn

Du lịch 26/04/2023 15:18

Những điều cô ấy đã làm để lưu trú an toàn trong khách sạn là gì?

Mới đây, tờ Daily Express của Anh đã đưa tin đích thân tiếp viên hàng không người Mỹ Cici đã tiết lộ cách tăng cường an toàn khi ở khách sạn.

Nữ tiếp viên hàng không thường xuyên lưu trú tại nhiều khách sạn trên khắp thế giới đã đăng tải video chia sẻ phải làm gì ngay khi bước vào phòng khách sạn.

Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ điều nên biết để đảm bảo an toàn khi lưu trú tại khách sạn - Ảnh 1
Ảnh: TikTok 'cici.inthesky'

Cici đưa ra một vài kiểm tra để chuẩn bị cho các tai nạn an toàn có thể xảy ra khi ở trong phòng khách sạn.

Đầu tiên, Cici gợi ý kiểm tra vị trí của ô cửa và tính trước số lượng cửa giữa phòng khách sạn của cô ấy và ô cửa. Điều này nhằm xác định vị trí của lối vào bằng cách đếm số lượng cửa trong trường hợp tầm nhìn không được đảm bảo do tai nạn chẳng hạn như hỏa hoạn.

Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ điều nên biết để đảm bảo an toàn khi lưu trú tại khách sạn - Ảnh 2
Ảnh: TikTok 'cici.inthesky'

Khi rời khỏi phòng khách sạn, hãy đảm bảo rằng cửa đã được đóng hoàn toàn. Cửa khách sạn nặng hơn cửa tiêu chuẩn và cần cẩn thận hơn khi đóng.

Cici cũng khuyên nên tạo 'an ninh kép' bằng cách treo một chiếc khăn nhỏ trên cửa để ngăn cửa bị mở. Nếu có chốt trên tay nắm cửa, bạn có thể dùng khăn che chốt và khóa lại. Bằng cách này, ngay cả khi người khác sử dụng dây và camera nội soi để mở khóa cửa trước từ bên ngoài cửa thì cũng sẽ khó mở chốt vì khăn.

Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ điều nên biết để đảm bảo an toàn khi lưu trú tại khách sạn - Ảnh 3
Ảnh: TikTok 'cici.inthesky'

Cici cũng chia sẻ cách tăng cường an ninh cửa bằng móc áo. Treo một chiếc móc áo vào chốt ở trên cùng của cửa khách sạn và sử dụng một chiếc móc áo khác để nối đôi móc áo và tay nắm cửa.

Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ điều nên biết để đảm bảo an toàn khi lưu trú tại khách sạn - Ảnh 4
Ảnh: TikTok 'cici.inthesky'

Cô nói: "Tất cả các biện pháp an toàn đều là những phương pháp tôi học được từ cha và đồng nghiệp. Nếu sử dụng tốt những phương pháp này, bạn có thể cảm thấy thoải mái ở một không gian xa lạ và đi lại an toàn hơn".

Hãy xem video chia sẻ của Cici dưới đây nhé!


Video: TikTok 'cici.inthesky'

 

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