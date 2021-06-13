‘Ngỡ ngàng, ngơ ngác’ trước vẻ đẹp lung linh của ‘thánh địa cẩm tú cầu’ Kamakura tại Nhật Bản

Hoa cẩm tú cầu là một trong những loại hoa được yêu thích trên thế giới. Loại hoa này có nguồn gốc từ bản địa Đông Á và Châu Mỹ. Được biết, hoa thường nở ra màu trắng thuần khiết. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển tùy thuộc vào nơi ở và độ PH, hoa sẽ cho ra đa dạng như một quả cầu nhung với nhiều màu sắc khác nhau như: Màu xanh lam, tím, hồng,...

Dành cho những “tín đồ” mê mẩn loại hoa này, bạn Lê Đức Nhân chia sẻ những hình ảnh rực rỡ sắc màu tại “thánh địa hoa cẩm tú cầu” Kamakura (tỉnh Kanagawa). Anh viết: “Ta nói chớ đến Kamakura ngắm cẩm tú cầu thì chỉ có xỉu cái rầm, xỉu cái bịch. Còn nhẹ hơn thì cũng phải há hốc để mà ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ rồi bật ngửa. Biết sao hông, Kamakura được xem như là thánh địa hoa cẩm tú cầu, loài hoa đang hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại ở Nhật”.