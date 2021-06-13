‘Ngỡ ngàng, ngơ ngác’ trước vẻ đẹp lung linh của ‘thánh địa cẩm tú cầu’ Kamakura tại Nhật Bản

Du lịch 13/06/2021 06:23

Hoa cẩm tú cầu là loài hoa tao nhã, chịu được hầu hết mọi loại đất và cho ra hoa đa dạng và đa màu sắc.

Hoa cẩm tú cầu là một trong những loại hoa được yêu thích trên thế giới. Loại hoa này có nguồn gốc từ bản địa Đông Á và Châu Mỹ. Được biết, hoa thường nở ra màu trắng thuần khiết. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển tùy thuộc vào nơi ở và độ PH, hoa sẽ cho ra đa dạng như một quả cầu nhung với nhiều màu sắc khác nhau như: Màu xanh lam, tím, hồng,... 

Dành cho những “tín đồ” mê mẩn loại hoa này, bạn Lê Đức Nhân chia sẻ những hình ảnh rực rỡ sắc màu tại “thánh địa hoa cẩm tú cầu” Kamakura (tỉnh Kanagawa). Anh viết: “Ta nói chớ đến Kamakura ngắm cẩm tú cầu thì chỉ có xỉu cái rầm, xỉu cái bịch. Còn nhẹ hơn thì cũng phải há hốc để mà ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ rồi bật ngửa. Biết sao hông, Kamakura được xem như là thánh địa hoa cẩm tú cầu, loài hoa đang hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại ở Nhật”.

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Vườn hoa cẩm tú cầu xanh và hồng 'thi nhau' khoe sắc - Ảnh: FBNV

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Trai đẹp len lỏi từng ngóc ngách để chụp cẩm tú cầu sao cho thật mới lạ để cả nhà ngắm - Ảnh: FBNV
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 Một rừng hoa cẩm tú cầu tràn ngập màu sắc - Ảnh: FBNV

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Lối đi hai bên cũng được 'vây quanh' bởi các loại hoa cẩm tú cầu - Ảnh: FBNV

“Chỉ cần mang theo cái máy ảnh lang thang ở Kamakura là tha hồ ngắm nghía và chụp cẩm tú cầu vì hoa nở khắp nơi luôn. Nhưng mà để mãn nhãn thì đến những nơi tập trung nhiều cẩm tú cầu. Trong đó, phải kể đến đền chùa Meigetsuin ở nơi đây. Nhưng do quá chủ quan không coi lịch, nên mình không biết rằng ngôi chùa chỉ mở cửa thứ 3 và thứ 6. Chính nơi đây là một ngôi đền ngập tràn cẩm tú cầu xanh dương“, anh chàng chia sẻ thêm.

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Tuy nhiên, nỗi buồn của chàng trai xa xứ này bỗng được xoa dịu ngay lập tức khi bước đến chùa Hasa. Đây là một trong những nơi có vườn cẩm tú cầu đẹp đến ngạt thở. Một vườn cẩm tú cầu đầy màu sắc, mà chủng loại cũng đa dạng không kém. Anh chàng phấn khích đến nỗi khiến nhiều người ghen tị: “Có nhiều kiểu cẩm tú cầu lần đầu thấy luôn, phải nói là đẹp thiếu điều muốn nhức nách luôn”.

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Nếu có dịp đến Nhật Bản và muốn chiêm ngưỡng nơi tràn ngập hoa cẩm tú cầu thì bạn nhớ đừng quên bỏ qua “thánh địa” Kamakura nổi tiếng lẫy lừng này nhé.

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