'Đứng ngồi không yên' mùa dịch: Nao lòng ngắm 'vạn vật dưới lòng nước' đẹp lung linh, huyền diệu từ bãi biển Phú Yên

Du lịch 05/06/2021 12:25

Giữa mùa dịch, hình ảnh rạn san hô đa sắc màu và phong phú hình dáng đang lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời tại Hòn Yến (Phú Yên) khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nơi nổi tiếng với bãi cát vàng mịn màng, mặt biển xanh ngắt chạy dài đến tận chân trời và những con sóng xô vào bờ yên bình. Đến với nơi này, du khách như được chìm đắm trong “một thiên đường” biển đầy thơ mộng khi ghé thăm.

Trong hội dành cho người thích "vi vu" khắp mọi miền Tổ Quốc như "Check in Vietnam", các bạn trẻ hay chia sẻ hình ảnh của những rạn san hô tại vùng Hòn Yến đang "trendy" dạo gần đây. Những rạn san hô đang “đua nhau” toả sắc rực rỡ dưới mặt biển khiến nhiều cư dân mạng đang ở nhà mùa dịch phải "đứng ngồi không yên".

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Rạn san hô xuất hiện rực rỡ trên mặt biển - Ảnh: FB Tran Vuong Xuan Phu
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Ngoài san hô, còn có cá sinh vật khác như sứa, sao biển - Ảnh: FB Tran Vuong Xuan Phu
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Sao biển đủ mọi sắc 'ở nhờ' trên những rạn san hô - Ảnh: FB Tran Vuong Xuan Phu
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Cận cảnh rạn san hô ở biển Hòn Yến - Ảnh: FB Thanh Nhan
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Rạn san hô trải dài ra biển - Ảnh: FB Thanh Nhan
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Rạn san hô đa sắc màu đẹp 'ảo diệu' trong mắt du khách - Ảnh: FB Thanh Nhan
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Thi thoảng, san hô 'chơi trốn tìm' dưới mặt biển - Ảnh: FB Thanh Nhan

Đặc biệt hơn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những rạn san hô rực rỡ sắc màu, mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng những đàn cá đang bơi lội lượn lờ bên những rạn san hô dưới đáy biển. Theo chia sẻ từ cư dân mạng, bất cứ ai lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên này đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của chúng.

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Từ khóa:   Hòn Yến Phú Yên rạn san hô

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