'Đứng ngồi không yên' mùa dịch: Nao lòng ngắm 'vạn vật dưới lòng nước' đẹp lung linh, huyền diệu từ bãi biển Phú Yên

Giữa mùa dịch, hình ảnh rạn san hô đa sắc màu và phong phú hình dáng đang lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời tại Hòn Yến (Phú Yên) khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.
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Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nơi nổi tiếng với bãi cát vàng mịn màng, mặt biển xanh ngắt chạy dài đến tận chân trời và những con sóng xô vào bờ yên bình. Đến với nơi này, du khách như được chìm đắm trong “một thiên đường” biển đầy thơ mộng khi ghé thăm.
Trong hội dành cho người thích "vi vu" khắp mọi miền Tổ Quốc như "Check in Vietnam", các bạn trẻ hay chia sẻ hình ảnh của những rạn san hô tại vùng Hòn Yến đang "trendy" dạo gần đây. Những rạn san hô đang “đua nhau” toả sắc rực rỡ dưới mặt biển khiến nhiều cư dân mạng đang ở nhà mùa dịch phải "đứng ngồi không yên".
Đặc biệt hơn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những rạn san hô rực rỡ sắc màu, mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng những đàn cá đang bơi lội lượn lờ bên những rạn san hô dưới đáy biển. Theo chia sẻ từ cư dân mạng, bất cứ ai lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên này đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của chúng.