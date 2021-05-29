Hành trình du lịch xuyên Nhật Bản ‘trên cả tuyệt vời’ của chàng du học sinh Việt và lời hứa đưa di ảnh bố mẹ đồng hành

Lê Đức Nhân (28 tuổi) hiện đang làm Phó quản lý bộ phận nhà hàng tại khách sạn Ichii, tỉnh Gunma, Nhật Bản. Ngoài công việc, chàng trai trẻ còn có đam mê du lịch, khám phá. Anh tự đặt ra cho mình lời hứa phải đi hết nước Nhật trước khi về Việt Nam.

Lê Đức Nhân đã gọi vui chuyến hành trình của mình là chuyến đi "đắt giá nhất". Bởi lẽ không phải ai cũng có đủ tài chính và thời gian để thực hiện và điều đặc biệt chính là anh chàng cảm nhận được nhiều giá trị cuộc sống trong chuyến đi này. Nhân chia sẻ: "Đi xuyên Nhật, đây có lẽ là hành trình liều lĩnh nhất của Nẫu nhưng cũng sẽ là chuyến đi "đắt giá nhất". Sẽ là du học sinh Việt Nam đầu tiên đi du lịch và đặt chân đến khám phá tất cả 47 tỉnh thành nước Nhật. Ngày đến Nhật, Nẫu đã đặt mục tiêu là phải đi hết nước Nhật mới quay về Việt Nam, giờ thì Nẫu sắp làm được điều mà không phải ai cũng dám nghĩ đến và liều lĩnh để thực hiện đấy ạ".

Một số hình ảnh của Nhân trong chuyến đi - Ảnh: FBNV Anh chàng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến hành trình khám phá này của mình, từ quần áo, giày dép, ti tỉ các thứ nhỏ đều được Đức Nhân "mix" sẵn sàng chỉ chờ đến ngày lên đường. Mặc dù tới thời điểm hiện tại Đức Nhân chỉ vừa trải qua hơn 10 ngày trong chuyến đi, nhưng những hình ảnh và thông tin mà anh chia sẻ đều khiến cư dân mạng thích thú. Anh chàng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến hành trình khám phá này của mình, từ quần áo, giày dép, ti tỉ các thứ nhỏ đều được Đức Nhân 'mix' sẵn sàng chỉ chờ đến ngày lên đường - Ảnh: FBNV Với sự hài hước cùng khả năng chụp ảnh đẹp, có thể nói chàng trai Đức Nhân đã truyền tải được hết sự phong phú, nét sinh động của cảnh quan Nhật Bản. Hình ảnh về chiếc cầu tình duyên Yume No Tsuribashi đẹp đến nao lòng hay ngọn đồi trà xanh Obuchi Sasaba, nơi có thể ngắm nhìn những lá trà xanh tươi mát cùng với núi Phú Sĩ hùng vĩ... tất cả đều hiện lên đầy sống động qua từng bức ảnh của chàng trai này.

Cặp đá Meoto Iwa là 2 hòn đá to, nhỏ được nối với nhau bằng sợi dây thừng lớn nằm tại thành phố Ise, tỉnh Mie - Ảnh: FBNV Ngọn đồi trà xanh Obuchi Sasaba - Ảnh: FBNV Vẻ đẹp vô thực của cây cầu tình duyên Yume No Tsuribashi - Ảnh: FBNV Vẻ đẹp đầy chất hoang dã của thác nước Joren, một trong những thác nước đẹp nhất Nhật Bản - Ảnh: FBNV Cánh rừng hoa đỗ quyên tại cao nguyên Katsuragi ở tỉnh Nara - Ảnh: FBNV Đức Nhân tự đặt ra cho mình mục tiêu xuyên Nhật trong vòng 30 ngày - Ảnh: FBNV Ngoài sự hài hước, hành trình của Đức Nhân cũng khiến cộng động mạng vô cùng xúc động khi anh chàng mang di ảnh của bố mẹ theo cùng mình trong chuyến đi. Nhân ngậm ngùi chia sẻ: "Ba Má mình mất từ khi mình 11 tuổi, nhưng lúc bé mình chưa cảm nhận được nỗi mất mát này. Khi lớn lên mình cảm nhận rõ hơn và bắt đầu thấy tủi thân khi không có Ba Má bên cạnh. Khi bắt đầu sang Nhật du học mình biết là sẽ khó để về Việt Nam thường xuyên nên mình đã mang tấm ảnh Ba Má bên cạnh để lúc nhớ thì lấy ra xem. Nhiều lúc mình cũng tủi khi không thể làm gì được cho Ba Má. Thấy ai đó được đi đây đi đó với gia đình mình cũng chạnh lòng lắm. Đi đâu mình cũng mang theo tấm ảnh Ba Má, thật ra nếu có thể thì mình sẽ nắm tay Ba Má đi nơi này nơi kia nhưng giờ 2 người không còn nữa nên mình chỉ có thể cất Ba Má trong tim và cùng đi khắp nơi". Ngoài sự hài hước, hành trình của Đức Nhân cũng khiến cộng động mạng vô cùng xúc động khi anh chàng mang di ảnh của bố mẹ theo cùng mình trong chuyến đi - Ảnh: FBNV Đức Nhân cũng trải lòng về chuyến đi này, anh chàng cho biết một cuộc đời rất dài nhưng mấy khi được làm điều mình muốn. Đức Nhân chọn rong ruổi khắp nước Nhật ở tuổi 28, cái tuổi mà bản thân đủ tự lập về tài chính và chưa ràng buộc bởi gia đình. Để một lần trong đời được trải nghiệm được làm điều "điên rồ" cho tuổi trẻ. Và với Đức Nhân chuyến đi này sẽ là kỉ niệm khó quên đến mãi sau này vì anh đã thực hiện được lời hứa đưa bố mẹ du ngoạn khắp nơi. Nguồn thông tin và hình ảnh: Lê Đức Nhân

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