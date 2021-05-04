Hóa ‘Hàm Hương’ lạc lối giữa mùa bướm đẹp như miền cổ tích ở VQG Cúc Phương

Du lịch 04/05/2021 06:17

Hàng năm cứ vào tháng 4 đến cuối tháng 5, rừng quốc gia Cúc Phương lại xuất hiện cảnh tượng hàng triệu bươm bướm bay rợp trời. Tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Trong 1 nhóm chuyên chia sẻ về các hoạt động du lịch trên Facebook, bạn Nguyễn Thanh Tuấn đã chia sẻ các bức ảnh về mùa bươm bướm bay rợp trời ở Vườn quốc gia Cúc Phương khiến cộng đồng yêu du lịch được 1 phen há hốc kinh ngạc.

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn có hệ động thực vật phong phú đa dạng, trong đó có nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.

 

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Choáng ngợp với vẻ đẹp hoang sơ đầy ma mị của khu rừng - Ảnh: FBNV

Bạn Thanh Tuấn cho biết, thời điểm tháng 4 đến cuối tháng 5 hàng năm là hàng triệu con bươm bướm lại kéo nhau xuất hiện dày đặc ở vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là thời điểm vô cùng thích hợp để yêu ai du lịch có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ này.

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Hàng triệu con bướm trắng quy tụ về khu rừng chuẩn bị cho mùa sinh sản - Ảnh: FBNV

Bước vào mùa bướm sinh sản, Cúc Phương như được khoác thêm tấm áo thơ mộng, từng đàn bướm cứ thế bừng tỉnh giấc, bay rợp trời tạo nên khung cảnh nên thơ, vô cùng đẹp mắt. Bất cứ ai một lần được chiêm ngưỡng ắt hẳn sẽ không thể nào quên.

Có một du khách đã nhận xét: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Cúc Phương, lại đúng vào mùa bướm. Khi tôi chạy xe máy những con bướm bay xung quanh thành từng đàn. Thiên nhiên thật kỳ diệu, tôi cảm thấy mình như đang đi lạc vào khu rừng trong truyện cổ tích”.

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Và một mùa bướm nữa lại về trên khu rừng Cúc Phương - Ảnh: FBNV

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Lạc vào chốn huyền ảo nhân gian là đây - Ảnh: FBNV

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, các bạn nên đi vào thời tiết nắng ráo tầm 9-11h trưa. Thời điểm mà bướm bay theo đàn ra ngoài để phơi nắng. Tránh đi vào trời mưa vì trời mưa sẽ không có gì cả, ngược lại trong rừng lúc này xuất hiện rất nhiều muỗi và côn trùng.

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Nhiều bạn trẻ chọn cách cắm trại tại khu rừng để tận hưởng trọn vẹn mùa bướm chỉ có duy nhất 1 tháng trong năm - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, sâu bên trong rừng Cúc Phương còn ẩn nấp những khu cắm trại xịn xò với chỗ tắm rửa, nước sinh hoạt đầy đủ. Các bạn trẻ có thể cắm trại cùng bạn bè để có chuyến trải nghiệm đáng nhớ.

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