Địa điểm du lịch 'hót hòn họt' hè này: Làng chài Nhơn Hải mùa rêu xanh đẹp như tranh vẽ

Du lịch 28/03/2021 06:25

Nhơn Hải là một trong số những làng chài lâu đời với khung cảnh yên bình, giản dị được nhiều du khách ghé thăm mỗi khi đến Quy Nhơn. Cô nàng Huỳnh Nhi cũng đã có dịp ghé thăm làng chài và ghi lại những khoảnh khắc yên bình tại đây.

Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Trước đây, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm cổ kính.

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Làng chài Nhơn Hải nằm trên bán đảo Phương Mai, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 10 km
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Du khách có thể theo các ngư dân đi thúng ra biển gỡ lưới và trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển

Làng chài Nhơn Hải nằm trên bán đảo Phương Mai, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 10 km. Nước biển ở đây rất trong, có thể lặn ngắm san hô thỏa thích. Trên bờ biển những chiếc thuyền thúng đặc trưng của ngư dân tạo nên một vẻ đẹp bình dị đến kì lạ. Đi theo con đường bê tông, bạn sẽ đến được xóm chài nhỏ. Làng chài không phải là khu du lịch sầm uất nên rất đỗi bình dị, yên lặng. Người dân thân thiện, nhiệt tình. Du khách có thể theo các ngư dân đi thúng ra biển gỡ lưới và trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển.

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'Rời xa thành phố ồn ào, ta về Nhơn Hải màu rêu xanh' - Huỳnh Nhi chia sẻ
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Bất cứ đâu ở Nhơn Hải bạn cũng có thể thả dáng để có được những tấm ảnh đẹp 'xiêu lòng'

Hoặc như cô nàng Huỳnh Nhi ở ven bờ, đặt chân lên những tảng đá đầy rêu xanh mướt, ngắm nhìn cảnh biển bình yên, chậm rãi, không hối hả như trong thành phố.

Biển trong, mây trắng, rêu xanh đã tạo cho làng chài này một vẻ đẹp mộc mạc. Không những thế, cuộc sống bình yên tại đây đã cuốn hút nhiều du khách chỉ muốn được ở lại sống cuộc sống không lo không nghĩ, khôi hối hả, chật vật.

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Chỉ cần đặt chân lên ghềnh đá phủ đầy rêu xanh là bạn đã có một bức ảnh chuẩn để sống ảo rồi
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Đến Nhơn Hải để tận hưởng gió và một chút nắng hanh khô của biển
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Thiên nhiên luôn có vẻ đẹp cuốn hút mà không ai có thể cưỡng lại được

Đến Nhơn Hải không chỉ để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, bạn còn có thể thả dáng bên những thềm đá đầy rêu xanh, đặt chân dạo bước dưới dòng nước biển trong vắt để có được những tấm ảnh xinh đẹp và bình yên như cô nàng Huỳnh Nhi nhé.

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