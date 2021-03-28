Địa điểm du lịch 'hót hòn họt' hè này: Làng chài Nhơn Hải mùa rêu xanh đẹp như tranh vẽ

Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Trước đây, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm cổ kính.

Làng chài Nhơn Hải nằm trên bán đảo Phương Mai, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 10 km

Du khách có thể theo các ngư dân đi thúng ra biển gỡ lưới và trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển

Làng chài Nhơn Hải nằm trên bán đảo Phương Mai, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 10 km. Nước biển ở đây rất trong, có thể lặn ngắm san hô thỏa thích. Trên bờ biển những chiếc thuyền thúng đặc trưng của ngư dân tạo nên một vẻ đẹp bình dị đến kì lạ. Đi theo con đường bê tông, bạn sẽ đến được xóm chài nhỏ. Làng chài không phải là khu du lịch sầm uất nên rất đỗi bình dị, yên lặng. Người dân thân thiện, nhiệt tình. Du khách có thể theo các ngư dân đi thúng ra biển gỡ lưới và trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển.