Lần đầu về ra mắt gia đình người yêu, cô gái đùng đùng đòi chia tay, bỏ về vì được đãi món ăn toàn...'sâu bọ'

Du lịch 27/09/2021 21:02

Lặn lội về quê thăm người yêu, được bố mẹ bạn trai mời ăn đặc sản côn trùng, cô gái không giữ nổi bình tĩnh vì nghĩ mình bị coi thường.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về một cô gái nọ lần đầu về quê ra mắt nhà bạn trai nhưng sau đó phải "bỏ chạy" mất dép vì món đặc sản kỳ lạ. Cụ thể, khi về thăm nhà bạn trai, cô được gia đình đãi mâm cơm toàn sâu bọ, cô gái liền đòi chia tay, bỏ về vì cảm thấy bản thân bị coi thường. Sau này, khi cô gái biết được sự thật thì đã quá muộn.

Chưa thể xác thực độ thực hư của câu chuyện này nhưng thông qua hình ảnh đăng kèm, dân mạng đã hiểu ngay ngọn nguồn. Với những ai chưa từng tiếp xúc qua món này cũng sẽ tưởng là bọ, nhộng… và rất đáng sợ. Nhưng thực chất đây là một đặc sản quý của miền Tây, có giá cũng không hề rẻ.

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Món ăn toàn sâu bọ khiến cô gái phải bỏ chạy ngay lần đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây chính là nhộng ong - ấu trùng ong, còn được gọi là nhộng ong vò vẽ. Từ xa xưa, nhộng ong thực chất được coi là một loại sản phẩm quý của tự nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao, thuộc hàng thức ăn quý cho hàng đế vương và quý tộc.

Hình dáng nhộng ong gần giống nhộng tằm nhưng nhỏ hơn, thường có màu trắng sữa, thân mềm, chứa nhiều acid amin, chất béo, vitamin, đường và muối khoáng. Ở một số tỉnh miền Tây, chỉ những người thợ lành nghề mới có thể đi săn nhộng ong trong khoảng tháng 4 - tháng 8 hàng năm, canh đúng thời điểm ong làm tổ.

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Hình dáng nhộng ong gần giống nhộng tằm nhưng nhỏ hơn, thường có màu trắng sữa, thân mềm, chứa nhiều acid amin, chất béo, vitamin, đường và muối khoáng - Ảnh minh họa: Internet

Trong y học, nhộng ong là dược liệu bổ dưỡng có vị ngọt, tính mát. Trong ẩm thực, nhộng ong có thể chế biến thành nhiều món ngon như cháo, canh, nướng, rang sả - lá chanh, xào lá nghệ, xào nước măng chua,…

Mỗi vùng miền lại có những cách chế biến đa dạng, kết hợp nhộng ong với nhiều nguyên liệu khác nhau. Sau này nếu có dịp được ai đó mời ăn đặc sản, đừng vội đánh giá mà hãy Google một xíu nhé, hoặc không biết thì cứ mạnh dạn hỏi!

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Từ khóa:   món ăn dinh dưỡng nhộng ong ấu trùng ong

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