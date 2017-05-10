Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua

Du lịch 10/05/2017 18:55

Nếu đang thắc mắc không biết chọn địa điểm du lịch cho mùa hè này, hãy đến với đảo Nam Du (Kiên Giang) để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị và hòa mình vào thiên nhiên.

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các chuyến du lịch biển để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu như bạn đã quá quen thuộc với những địa điểm du lịch biển như: Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu thì hãy một lần làm mới danh sách điểm đến bằng cách đến với đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long ở phía Nam".

Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua - Ảnh 1
Vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình của đảo Nam Du - Ảnh: Internet

Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua - Ảnh 2
Hè này, hãy đến với đảo Nam Du, nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long ở phía Nam" - Ảnh: Internet

Hãy theo dõi các thông tin dưới đây để có một chuyến du lịch lý thú và trọn vẹn.

Làm thế nào để đến được Nam Du?

Đầu tiên, muốn đến được đảo Nam Du, bạn cần phải đến TP.Rạch Giá bằng cách đi máy bay hoặc xe khách có tuyến đường đến đây. Sau đó, bạn phải đến Bến tàu Rạch Giá và tiếp tục di chuyển bằng đường thủy trong khoảng 2 giờ đồng hồ để đến được Nam Du.

Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua - Ảnh 3
Bạn phải di chuyển bằng đường thủy khoảng 2 tiếng đồng hồ để đến được đảo Nam Du - Ảnh: Internet

Tại đây có rất nhiều hãng tàu để bạn lựa chọn; như:

Tàu cao tốc Ngọc Thành

  • Tuyến chạy: Rạch Giá – Nam Du

  • Giờ xuất phát:

     - Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 8h15

     - Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 12h15

  • Thời gian di chuyển: 2 giờ

  • Điện thoại: 077-386.3019 - 0918.914.188

Tàu thường Hồ Hải

  • Tuyến chạy: Rạch Giá – Nam Du

  • Giờ xuất phát:

  • - Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 9h

        - Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 10h

        - Thời gian di chuyển: 5 giờ

  • Điện thoại: 077.386.3019

Tàu cao tốc Sông Hồng

  • Tuyến chạy: Rạch Giá – Hòn Tre – Hòn Sơn – Nam Du

  • Giờ xuất phát:  

      - Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 8h10

      - Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 12h10

  • Thời gian di chuyển: 2 tiếng đồng hồ

  • Điện thoại: 077 3814646

Đến Nam Du nên ở khách sạn hoặc nhà nghỉ nào?

Nam Du là địa điểm du lịch tương đối mới, khung cảnh còn rất hoang sơ nên tại đây có rất ít khách sạn, phần lớn chỉ có nhà nghỉ hoặc homestay nhỏ. Giá cả không quá đắt đỏ, chỉ dao động từ 200.000đ/người mỗi đêm, tùy thuộc vào chất lượng của nhà nghỉ hoặc homestay. 

Sau đây là một số nhà nghỉ giá rẻ, bạn có thể tham khảo:

- Nhà nghỉ Toàn Thành tại ấp Bãi Giếng, xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Giá phòng dao động từ 200.000đ đến 450.000 đồng tùy thuộc vào loại phòng đơn hay đôi, máy lạnh hoặc phòng quạt. Điện thoại: 0945. 095.2299 (gặp anh Thành) hoặc 0932.847.997 (gặp anh Toàn).

- Nhà nghỉ Hải Thúy tại Ấp Củ Tron, xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Giá phòng dao động từ 350.000đ đến 450.000đ tùy thuộc vào phòng đơn hay đôi. Điện thoại: 0773.830.710

- Nhà nghỉ Huỳnh Hua tại 56 ấp Củ Tron, xã An Sơn. Giá phòng dao động từ 200.000đ đến 350.000đ. Điện thoại: 0919.1155.43 – 077.383.0709.

Nếu bạn muốn tận hưởng một chuyến du lịch không ồn ào và dân dã, hãy xin tá túc tại nhà người dân, đây là một hình thức du lịch vô cùng thú vị. 

Những địa điểm nổi bật khi đến với Nam Du, nhất định bạn không nên bỏ qua

Nằm giáp với vịnh Thái Lan, nên vùng biển quanh đảo Nam Du vô cùng trong xanh và thơ mộng. Bên cạnh đó, Nam Du vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và bình dị vốn có của tự nhiên. Nhờ lợi thế về địa hình, khí hậu nên Nam Du mang vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo. 

Khi đến đảo Nam Du, bạn có thể tham quan các đảo lớn như: Hòn Lớn, Hòn Dấu, Hòn Nồm, Hòn Mấu, Hòn Ngang, Bãi Ngự, Bãi Chướng... bằng phương tiện đường thủy.

Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua - Ảnh 4
Bãi Chướng thuộc đảo Nam Du thu hút khách du lịch với dòng nước trong vắt, không gian yên tĩnh - Ảnh: Internet


Bên cạnh đó, trên vùng đất liền có các địa điểm như: hải đăng Nam Du, đồi Ma Thiên Lãnh, khu quân sự trên đỉnh Hòn Lớn,… Bạn có thể thuê xe máy với giá dao động từ 85.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày.

Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua - Ảnh 5
Hải đăng đảo Nam Du là một trong những địa điểm du lịch được giới trẻ ưa chuộng nhất - Ảnh: Internet


Ngoài ra, bạn có thể cùng người thân, bạn bè đi dạo quanh bờ biển, thưởng thức các món hải sản tươi sống tại các nhà hàng, khu chợ. Đặc biệt, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên bờ biển cũng là một lựa chọn thú vị bạn không nên bỏ qua khi đến với Nam Du. 

Từ khóa:   du lịch đảo nam du địa điểm du lịch hè 2017 địa điểm du lịch hè 2017 ở đâu cách du lịch đảo nam du

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 34 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng