Bật mí 'tất tần tật' về kinh nghiệm du lịch đảo Nam Du, những bạn lần đầu tiên đến đây không thể bỏ qua

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các chuyến du lịch biển để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu như bạn đã quá quen thuộc với những địa điểm du lịch biển như: Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu thì hãy một lần làm mới danh sách điểm đến bằng cách đến với đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long ở phía Nam".

Hãy theo dõi các thông tin dưới đây để có một chuyến du lịch lý thú và trọn vẹn.

Làm thế nào để đến được Nam Du?

Đầu tiên, muốn đến được đảo Nam Du, bạn cần phải đến TP.Rạch Giá bằng cách đi máy bay hoặc xe khách có tuyến đường đến đây. Sau đó, bạn phải đến Bến tàu Rạch Giá và tiếp tục di chuyển bằng đường thủy trong khoảng 2 giờ đồng hồ để đến được Nam Du.

Tại đây có rất nhiều hãng tàu để bạn lựa chọn; như:

Tàu cao tốc Ngọc Thành

Tuyến chạy: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất phát:

- Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 8h15

- Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 12h15

Thời gian di chuyển: 2 giờ

Điện thoại: 077-386.3019 - 0918.914.188

Tàu thường Hồ Hải

Tuyến chạy: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất phát:

- Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 9h

- Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 10h

- Thời gian di chuyển: 5 giờ

Điện thoại: 077.386.3019

Tàu cao tốc Sông Hồng

Tuyến chạy: Rạch Giá – Hòn Tre – Hòn Sơn – Nam Du

Giờ xuất phát:

- Chuyến Rạch Giá – Nam Du vào lúc 8h10

- Chuyến Nam Du – Rạch Giá vào lúc 12h10

Thời gian di chuyển: 2 tiếng đồng hồ

Điện thoại: 077 3814646

Đến Nam Du nên ở khách sạn hoặc nhà nghỉ nào?

Nam Du là địa điểm du lịch tương đối mới, khung cảnh còn rất hoang sơ nên tại đây có rất ít khách sạn, phần lớn chỉ có nhà nghỉ hoặc homestay nhỏ. Giá cả không quá đắt đỏ, chỉ dao động từ 200.000đ/người mỗi đêm, tùy thuộc vào chất lượng của nhà nghỉ hoặc homestay.

Sau đây là một số nhà nghỉ giá rẻ, bạn có thể tham khảo:

- Nhà nghỉ Toàn Thành tại ấp Bãi Giếng, xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Giá phòng dao động từ 200.000đ đến 450.000 đồng tùy thuộc vào loại phòng đơn hay đôi, máy lạnh hoặc phòng quạt. Điện thoại: 0945. 095.2299 (gặp anh Thành) hoặc 0932.847.997 (gặp anh Toàn).

- Nhà nghỉ Hải Thúy tại Ấp Củ Tron, xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Giá phòng dao động từ 350.000đ đến 450.000đ tùy thuộc vào phòng đơn hay đôi. Điện thoại: 0773.830.710

- Nhà nghỉ Huỳnh Hua tại 56 ấp Củ Tron, xã An Sơn. Giá phòng dao động từ 200.000đ đến 350.000đ. Điện thoại: 0919.1155.43 – 077.383.0709.

Nếu bạn muốn tận hưởng một chuyến du lịch không ồn ào và dân dã, hãy xin tá túc tại nhà người dân, đây là một hình thức du lịch vô cùng thú vị.

Những địa điểm nổi bật khi đến với Nam Du, nhất định bạn không nên bỏ qua

Nằm giáp với vịnh Thái Lan, nên vùng biển quanh đảo Nam Du vô cùng trong xanh và thơ mộng. Bên cạnh đó, Nam Du vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và bình dị vốn có của tự nhiên. Nhờ lợi thế về địa hình, khí hậu nên Nam Du mang vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo.

Khi đến đảo Nam Du, bạn có thể tham quan các đảo lớn như: Hòn Lớn, Hòn Dấu, Hòn Nồm, Hòn Mấu, Hòn Ngang, Bãi Ngự, Bãi Chướng... bằng phương tiện đường thủy.



Bên cạnh đó, trên vùng đất liền có các địa điểm như: hải đăng Nam Du, đồi Ma Thiên Lãnh, khu quân sự trên đỉnh Hòn Lớn,… Bạn có thể thuê xe máy với giá dao động từ 85.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày.



Ngoài ra, bạn có thể cùng người thân, bạn bè đi dạo quanh bờ biển, thưởng thức các món hải sản tươi sống tại các nhà hàng, khu chợ. Đặc biệt, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên bờ biển cũng là một lựa chọn thú vị bạn không nên bỏ qua khi đến với Nam Du.