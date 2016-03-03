Bạn sẽ choáng ngợp khi chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ tại Grand Prismatic Spring

Grand Prismatic Spring (thuộc vườn quốc gia Yellowstone - Mỹ) là điểm du lịch “hút”khách tham quan bởi màu sắc đẹp mê hồn mà hồ nước nóng này sở hữu. Nếu có dịp du lịch Mỹ, bạn đừng nên bỏ qua điểm đến cực kỳ hấp dẫn này nhé.

Ảnh: internet

Hồ nước nóng Grand Prismatic Spring (đường kính 90 mét, sâu 50 mét) được các nhà địa chất phát hiện vào năm 1871. Vào mùa xuân, hồ nước nóng này là một bức tranh sống động đầy màu sắc, có khi là đỏ, cam, vàng xanh lá cây hay xanh da trời.

Ảnh: internet

Các nhà khoa học cho biết, sở dĩ hồ Grand Prismatic Spring có hiện tượng đổi màu nước độc đáo như vậy là vì vi khuẩn sắc tố phát triển trên các thảm vi sinh vật xung quanh hồ. Các vi khuẩn sản sinh ra nhiều màu sắc khác nhau phụ thuộc vào tỉ lệ chất diệp lục và nhiệt độ của nước. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi sắc màu quyến rũ khi tham quan hồ nước nóng Grand Prismatic Spring.

Ảnh: internet

Để đến được Grand Prismatic Spring, bạn có thể chọn một trong những con đường chính là từ thành phố Jackson (Wyoming) đi theo đường 191 North thêm 80km là tới cửa Nam của vườn quốc gia Yellowstone. Nếu đi từ thành phố Salt Lake City (bang Utah) thì theo xa lộ I-15 North đi khoảng 330 km tới thành phố Idaho Falls (bang Idaho), rẽ qua đường 20 North, chạy thêm 160 km là đến cửa Tây của Yellowstone (mất khoảng 7 giờ đi xe). Lệ phí để vào công viên Yellowstone: nếu đi bộ hoặc xe đạp, giá vé khoảng 12 USD cho mỗi du khách từ 16 tuổi trở lên; nếu vào bằng xe hơi riêng giá vé là 25 USD mỗi xe; nếu vào bằng xe gắn máy, giá vé là 20 USD. Lệ phí này có hiệu lực trong vòng 7 ngày để ra vào Yellowstone và Grand Teton National Parks.

Ảnh: internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-se-choang-ngop-khi-chiem-nguong-sac-mau-ruc-ro-tai-grand-prismatic-spring-38425.html