Bạn nên chú ý những điều này để không bị móc túi khi đi du lịch

• Khi ăn uống ở các hàng quán ngoài trời, hãy nhớ đừng nên để điện thoại, ví tiền…trên bàn ăn vì kẻ gian đi ngang qua có thể nhanh chóng lấy trộm.

• Khi tính tiền, bạn nên mang tiền mặt hoặc thẻ tín dụng vào thanh toán tại quầy thay vì đưa thẻ cho phục vụ bàn. Bởi lẽ, những kẻ lừa đảo có thể trà trộn và đóng giả thành phục vụ bàn, lấy đi mất thẻ và tiền mặt của bạn khi bạn nhờ họ cầm thẻ đi thanh toán giúp.

Ảnh: internet

• Đừng nên mang theo điện thoại, ví, tiền mặt, hộ chiếu, thẻ tín dụng…trong ba lô du lịch. Bởi lẽ, chỉ một đường rạch nhỏ của những tên trộm lành nghề, vật dụng có giá trị của bạn sẽ nhanh chóng “bốc hơi” mà bạn không hề biết. Những chiếc túi đeo ngang hông cũng trong trường hợp tương tự, tên trộm chắc chắn sẽ coi đó là một món béo bở để chôm chỉa. Thay vào đó, bạn nên dùng một chiếc túi đeo chéo có khóa kéo và quai thật chắc và luôn giữ nó ở phía trước. Trộm sẽ nhanh chóng đánh giá bạn là một mục tiêu có quá nhiều thử thách, vì vậy bạn sẽ được an toàn. Tuy nhiên, biện pháp tốt nhất là bạn nên cất những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, thẻ tín dụng trong phòng khách sạn.

• Bạn có thể uống rượu, bia và cocktail nếu muốn, nhưng phải luôn ở một chừng mực nhất định và không để mình bị say xỉn. Việc say rượu đến nổi “quên trời đất” là cơ hội thuận lợi để những tên móc túi khéo léo “ra tay” lấy mất những món đồ giá trị.

Ảnh: internet

• Không chỉ vậy, bạn cũng nên để những vật có giá trị ở nhà để chuyến đi được gọn nhẹ và thoải mái. Hơn nữa, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc khi không may bị “trắng tay”.

• Hãy luôn cảnh giác cao khi tham gia vào các lễ hội, đi dạo trong trung tâm mua sắm hay xếp hàng vào tham quan các địa điểm du lịch đông người. Bởi lẽ, đây chính là thời điểm thuận lợi để kẻ gian “ra tay” khi bạn “sơ hở”.

Ảnh: internet

• Nhiều tên trộm thường hoạt động theo nhóm, chúng có thể giả vờ làm đổ đồ ăn lên người bạn, hoặc hỏi đường để làm bạn mất cảnh giác, trong khi một tên khác nhanh tay lấy trộm ví tiền và điện thoại. Vì vậy, du khách phải luôn cảnh giác đối với cả người già và trẻ em, những người có thể nằm trong băng nhóm trộm cướp với mục đích lợi dụng lòng thương người để tấn công người khác.

• Ngoài ra, điều tối kỵ khi đi du lịch là du khách nhờ người khác trông hộ hành lý của mình. Nhiều người cũng thường để túi xách ở ghế để đi vệ sinh hay gọi món ăn trong nhà hàng dù chỉ với thời gian ngắn. Những tên trộm chuyên nghiệp chỉ cần vài giây thôi đã có thể "hành nghề" một cách thành công.