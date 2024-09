Xuất hiện sạt lở tại miền núi Quảng Nam, di dời khẩn cấp 50 hộ dân với 150 nhân khẩu ngay trong đêm

Từ trưa 18/9, tại huyện Nam Trà My có mưa lớn, nước sông dâng cao chảy xiết và xuất hiện nhiều điểm sạt lở. "Ngay trong đêm 18/9, huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 50 hộ dân với 150 nhân khẩu ở những điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú tránh an toàn", ông Dũng thông tin.

Theo VietNamNet đưa tin, trưa 19/9, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất tại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng tới một số nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước.

Như báo Người Lao Động đưa tin, sau khoảng hơn 1 ngày mưa lớn liên tục, từ tối 18-9 đến trưa 19-9 trời đã tạnh mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ.

Huyện Nam Trà My tổ chức cắm biển cảnh báo những vị trí nguy cơ cao sạt lở. Ảnh: VietNamNet.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 18-9, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70- 230 mm, riêng Trà My 357 mm, Tam Trà 341.4 mm, Hồ Nước Ron 317 mm, Tam Kỳ 270.6 mm, Kỳ Phú 270.4 mm, Tiên Phước 260 mm.