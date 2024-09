Lào Cai: Khẩn trương di dời 100 người ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ngay trong đêm đến nơi an toàn

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã do ông Tráng A Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Liền làm Trưởng ban đã trực tiếp đến kiểm tra vùng có nguy cơ sạt lở cao ở 2 thôn Khu Tủng và Nậm Thảng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại thôn Khu Tủng xuất hiện vết nứt gãy dài, sâu, nguy cơ sạt lở cao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân, nên xã đã vận động 32 hộ với hơn 100 khẩu (chủ yếu là người dân tộc Mông) di dời về nơi ở an toàn tại trường tiểu học và mầm non của xã.

Cũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 15/9 chính quyền địa phương cũng đã sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn. Cụ thể theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, tối 15-9, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 7 hộ dân ở thôn Sung 2 - nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Chính quyền xã đã bố trí lực lượng di chuyển 7 hộ dân đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Đăng, từ tin báo của người dân, chiều tối 15-9, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực địa và phát hiện sườn đồi Pen Lảng (thôn Sung 2) có vết nứt rộng và kéo dài có thể sạt lở gây nguy hiểm cho 7 hộ dưới chân đồi.

Do đó, ngay trong tối qua, chính quyền xã đã bố trí lực lượng di chuyển 7 hộ dân đến nơi an toàn. "Ngay sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, chính quyền xã đã báo cáo UBND huyện. Sáng nay, cơ quan chuyên môn của huyện cùng lãnh đạo xã đang khi khảo sát, đánh giá cụ thể nhằm đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Đăng thông tin thêm.