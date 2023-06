Theo đó, lần thứ nhất, vào khoảng giữa tháng 4/2023 (ngày 15 hoặc ngày 16/4/2023), Trần Hoài Thương mua ma túy đá mang đến phòng của N.P.H.A (mẹ đẻ của bé N.N.T.C) tại P.1, TP. Đà Lạt để cả hai cùng sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy đá, A. đi vào nhà vệ sinh, Thương ngồi chơi với cháu C. trong phòng. Bực tực vì việc cháu C. khóc, Thương dùng tay phải đánh một cải trúng vào mặt và đầu trái của cháu C. một cái tạo ra tiếng "bốp". Lúc này A. từ nhà vệ sinh ra hỏi Thương "Anh đánh nó hả?", Thương trả lời "Ừ, anh có tát nó một cái", A. nói "Nó còn nhỏ sao anh lại đánh nó như vậy?", Thương nói "Thôi lỡ rồi, để kiếm trứng gà về lăn – (day qua day lại trên cơ thể để bớt sưng". Sau khi bị Thương đánh, phần má bên trái của cháu A. bị sưng, phần má bên trái và phần thái dương, đầu bên trái của cháu A. bị bầm tím. Thương và A. không cho cháu C. đi thăm khám hay uống thuốc gì mà để vết thương tự lành.

Lần thứ ba, vào khoảng 15h một ngày sau lần thứ hai khoảng một tuần, Thương đi đến phòng trọ của A. thấy A. đang ngồi trên nệm trong phòng ngủ bấm điện thoại, cháu C. đang nằm ở nôi trong phòng ngủ. Thương ngồi xuống nói chuyện với A. thì cháu C. vừa khóc, vừa rên. Do bực tức Thương đưa chiếc nôi có cháu C. ở bên trong để vào nhà vệ sinh đóng cửa, tắt đèn. Sau đó Thương quay ra nói chuyện với A. và không quan tâm đến cháu C. Khoảng 5 phút sau thấy cháu C. đang khóc, Thương đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh và bế cả nôi cùng cháu C. ra khỏi nhà vệ sinh.

Lần thứ hai, khoảng 13h30, sau lần thứ nhất khoảng 1 tuần, khi A. đang ngủ trên nệm thì cháu C. khóc. Thương thay tã cho cháu nhưng cháu vẫn khóc nên Thương bế cháu đặt vào nôi rồi đưa ra phòng khách đặt xuống đất. Thương đứng pha sữa cho cháu C., trong lúc pha sữa cháu vẫn khóc, Thương quay lại nói "Im đi, đang pha sữa rồi" nhưng cháu vẫn khóc. Bực tức Thương dùng tay phải tát liên tiếp hai cái từ trên xuống trúng vào mặt và đầu bên trái của cháu C. Sau khi bị Thương đánh, cháu C. khóc to hơn, Thương tiếp tục pha sữa và cho cháu C. bú sữa. Sau khi uống sữa cháu C. không khóc nữa và ngủ.

Lần thứ tư, vào khoảng 16h một ngày giữa tháng 5/2023, trong khi Thương đang ngủ tại phòng trọ thì cháu C. khóc, Thương thức dậy đi ra phòng khách pha sữa cho cháu C. bú và thay tã cho cháu. Lúc Thương thay tã, cháu C. khóc to nên Thương bực tức, dùng tay trái tát một cái từ trên xuống trúng vào vùng má và mắt bên phải của cháu C. rồi dùng tay phải cầm vào hai cổ chân của cháu C. kéo lên cao để thay tã nhưng do còn bực tức Thương dùng tay trái đánh một cái trúng vào phần đùi bên phải của cháu C. Sau khi đánh, Thương tiếp tục thay tã cho cháu nhưng cháu vẫn khóc. Thương cho cháu C. uống sữa thì cháu C. nín và ngủ. Đến ngày hôm sau, Thương quay lại phòng trọ, A. có hỏi Thương "sao mặt Tít đỏ dữ vậy" (Tít là tên thường gọi của cháu C.), Thương nói "Anh đánh nó". Lúc này Thương quan sát thấy vùng má bên phải của cháu C. bị sưng đỏ, vùng dưới mắt bên phải bị bầm tím. Thương và A. cũng không đưa cháu C. đi khám mà cũng không cho cháu uống thuốc, để vết thương tự lành.

Lần thứ năm, vào tối ngày 19/5/2023, rạng sáng ngày 20/5/2023, Thương mua ma túy đá đến phòng trọ rồi cùng A. sử dụng. Sau khi sử dụng, A. và Thương ngủ trên nệm còn để cháu A. nằm ở trong nôi dưới đất phòng khách. Đến khoảng 11h ngày 20/5/2023, Thương thức dậy nghe thấy tiếng cháu C. khóc, trong khi A. vẫn đang ngủ. Thương dậy pha sữa cho cháu C. uống. Khi uống sữa xong cháu C. không ngủ, mà nằm rên ở nôi. Bực tức, Thương đứng dậy vừa đi vừa nói "Mới bú xong mà còn rên cái gì!?", rồi lấy một núm vú giả bằng cao su nhét vào miệng và lấy băng keo dán quanh miệng của cháu C. để cháu không khóc nữa. Khoảng 30 giây sau Thương thấy cháu rên khó chịu, quơ tay chân nên Thương đến gỡ băng keo cùng núm vú giả ra khỏi miệng cháu.

Sau đó, Thương lấy ma túy đá cùng sử dụng với A. Khi sử dụng ma túy xong, Thương thấy cháu C. vẫn đang khóc nên đã kéo nôi cùng cháu C. để ở sát tường phòng ngủ, rồi lấy một con gấu bông dài khoảng 20 cm ném trúng cháu C. làm cháu khóc to. Thương đi đến lấy lại con gấu bông và đi ra phòng khách. Còn A. dùng điện thoại di động và dụng cụ hút thuốc lá điện tử ném về phía của cháu C. nhưng không trúng. Thương dùng gấu bông tiếp tục ném liên tiếp 2 cái trúng vào người cháu C.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Thương pha sữa cho cháu C. nhưng cháu không uống, bực tức Thương tiếp tục dùng tay phải tát một cái từ trên xuống trúng vào má và đầu bên trái của cháu. Thấy cháu vẫn khóc Thương tiếp tục dùng 2 tay đưa vào nách của cháu, bế cháu thẳng đứng lên, dùng lực đẩy cháu ra phía trước và giựt về lại 3 lần thì thấy cháu ngất đi, người mềm nhũn. Thương đặt cháu C. xuống ghế thì cháu nôn, ói sữa ra ngoài nhiều và bất tỉnh nên Thương đón xe ta xi đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Khi đưa cháu vào bệnh viện thì Thương và A. bỏ đi về. Sau đó sợ cơ quan công an phát hiện, A. đã chủ động bàn bạc với Thương nếu công an mời làm việc thì khai cháu C. bị đánh khi đi gửi trẻ chứ không phải do A. và Thương bạo hành.

Ngoài ra vào ngày 30/4/2023, trong một lần thay đồ cho cháu C., A. cởi được ống quần bên chân phải của cháu, giật mạnh làm cháu khóc lớn. Đến ngày 1/5/2023, A. phát hiện chân trái của cháu C. bị sưng to, A. đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thì được chẩn đoán cháu bị gãy chân trái nhưng A. không nhập viện điều trị mà đưa cháu về nhà chườm đá.

Ngoài các lần trên, trong quá trình sinh sống có nhiều lần bực tức, Thương và A. nhiều lần dùng tay tát vào mông, đùi của cháu C. nhưng không nhớ rõ bao nhiêu lần vào những thời gian cụ thể nào.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thương và A. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Đại diện Hội LHPN TP. Đà Lạt và cấp hội cơ sở đã tới thăm bé C. tại bệnh viện - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, ngày 21/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đang điều trị tích cực cho bé gái hơn 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 20/5, bé gái hơn 2 tháng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả hai chân, chấn thương sọ não… Bệnh nhi thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong trình trạng nguy kịch.

Nhận thấy bệnh nhi tổn thương nghi do bạo hành, bệnh viện đã báo cáo sự việc cho công an. Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra.

Mẹ bệnh nhi là N.P.H.A. (22 tuổi) kết hôn với N.Đ.T.N. cùng ở Đà Lạt, hồi năm 2020. Hồi tháng 2, hai người ly thân.

Sau đó, chị A. và con sống tại phòng trọ ở phường 1. Tháng 3 năm nay, chị A. có tình cảm với T.H.T, 33 tuổi, nên hai người thường qua lại. T. nhiều lần đánh đứa trẻ vì khóc quấy.