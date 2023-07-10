Ngày 10/7, tài xế lái xe ô tô cố tình vượt qua đường sắt ở lối đi tự mở khiến tàu hỏa đang đến gần khiến ôtô lao xuống bãi đất trống và hư hỏng nặng, nhiều người thương vong.
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Theo thông tin từ báo Lao động, 11h54 ngày 10/7, tàu khách LP3 đầu kéo số 623 kéo theo 12 toa xe khách do lái tàu Nguyễn Thanh B. thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, đang đi chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã va chạm với xe ô tô loại 5 chỗ BKS 34A-590.5X do anh Trần Như Đ. (SN 1985, trú tại Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.
Ô tô BKS 34A-590.5X chở theo 4 người đi hướng từ trong khu dân cư ra Quốc lộ 5. Dù quan sát thấy tàu hỏa đang đến gần nhưng lái xe ô tô vẫn cố tình vượt qua đường sắt ở lối đi tự mở khiến va chạm xảy ra. Xe ô tô bị tàu LP3 đâm mạnh, đẩy đi xa vài chục mét rồi lao xuống ruộng và hư hỏng nặng.
Theo nguồn tin từ báo An toàn giao thông, thời điểm xảy ra tai nạn, có 4 người ngồi trên xe ô tô bị thương được tổ tàu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, lái xe ô tô bị thương nhẹ. Trong số bốn người ngồi trên xe ô tô bị thương, một nạn nhân nữ sinh năm 1954 đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Một số người dân xung quanh, thời điểm tàu chạy qua khu vực này, gác chắn barie ngăn đường tàu không được hạ xuống nên có thể dẫn đến việc lái xe chủ quan, để xảy ra tai nạn.
Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.