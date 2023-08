Theo thông tin từ báo Lao động, 11h54 ngày 10/7, tàu khách LP3 đầu kéo số 623 kéo theo 12 toa xe khách do lái tàu Nguyễn Thanh B. thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, đang đi chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã va chạm với xe ô tô loại 5 chỗ BKS 34A-590.5X do anh Trần Như Đ. (SN 1985, trú tại Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao động

Ô tô BKS 34A-590.5X chở theo 4 người đi hướng từ trong khu dân cư ra Quốc lộ 5. Dù quan sát thấy tàu hỏa đang đến gần nhưng lái xe ô tô vẫn cố tình vượt qua đường sắt ở lối đi tự mở khiến va chạm xảy ra. Xe ô tô bị tàu LP3 đâm mạnh, đẩy đi xa vài chục mét rồi lao xuống ruộng và hư hỏng nặng.