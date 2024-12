Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ cháy căn nhà trọ 4 tầng trên địa bàn Phường 12, hai nạn nhân tử vong được xác định là chị T.T.T.N. (sinh năm 2001) và anh N.T.T. (sinh năm 2003, quê Vĩnh Long). Nguyên nhân tử vong do ngạt khói.

Căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 gác lửng, 3 tầng lầu, 1 sân thượng. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 23 người đang thuê trọ, khi đám cháy được khống chế, cảnh sát cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong phòng 301.

Hiện Công an quận Tân Bình vẫn đang phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ, khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Tân Bình đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 11, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, điều động 7 xe chữa cháy và gần 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy và cứu người.