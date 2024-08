Vùng áp thấp khả năng hình thành trên Biển Đông: Trung Bộ sắp kết thúc đợt nắng nóng kéo dài, dự báo xuất hiện đợt mưa lớn

Theo thông tin từ báo Lao Động, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm. Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nhẹ, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có nắng gián đoạn.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.