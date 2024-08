Từ đêm nay 11/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu các khu đô thị và thành phố tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo, lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, khu vực đồng bằng sông Hồng, mưa lớn kết hợp lũ thượng nguồn lên có thể làm hạn chế khả năng thoát lũ, gia tăng trở lại tình trạng ngập úng.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa trên 150mm, đề phòng sạt lở - Ảnh: VOV

Thời tiết chi tiết các vùng ngày 11/8

Theo thông tin từ VOV, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/8 như sau:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.