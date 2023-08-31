Cháu bé khi đóng cửa cuốn vẫn chơi đùa phía dưới nên không may bị cửa đè lên người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 31/8, trên mạng xã hội xôn xao clip một bé gái bị cửa cuốn đè. Theo đó, trong lúc đóng cửa, bé gái đã bị cửa cuốn của gia đình đè lên người.

Qua xác minh ban đầu vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 45 phút ngày 28/8 tại phường Tiên Nội (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Chiều 31/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo thị xã Duy Tiên (Hà Nam) xác nhận sự việc đáng tiếc này xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 45 phút ngày 28/8 tại phường Tiên Nội (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) - Ảnh: Báo Dân Việt

"Sự việc xảy ra tại xã Tiên Nội. Gia đình vừa xây dựng xong nhà, cháu bé trong lúc đóng cửa không may bị đè lên người. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình và hàng xóm đã nhanh chóng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi", lãnh đạo thị xã Duy Tiên cho biết với báo Dân Việt.

Thông tin thêm về vụ việc, theo thông tin từ báo Dân Trí, thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở nhà. Khi mẹ cháu bé về phát hiện sự việc thì cháu đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải, cộng đồng mạng đã chia sẻ rộng rãi và đưa ra nhiều lời cảnh báo về việc không nên để trẻ nhỏ chơi gần khi cửa cuốn đang hoạt động bởi tai nạn với cửa cuốn không phải bây giờ mới xảy ra. Nhiều người cũng nêu ý kiến nên lắp loại cửa cuốn có cảm biến vật cản.

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