Vụ viện dưỡng lão ở Đã Nẵng đóng cửa khiến 12 cụ già lao đao: Cơ sở chưa được cấp phép, bị tố nợ lương

Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng chưa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cấp phép hoạt động. Không chỉ vậy, cơ sở này còn bị tố nợ lương nhân viên kéo dài.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Dân Trí, ngày 23/5/2023, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng - bà Nguyễn Thị Thu Hương xác nhận chi nhánh Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful ở Đà Nẵng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful ở Đà Nẵng chưa được cấp giấy phép hoạt động - Ảnh: Dân Trí

Không chỉ vậy, nhiều nhân viên của cơ sở cũng đến đòi thanh toán lương. Một nhân viên cho biết, từ tháng 10/2022 đến nay, công ty đã nợ lương đội ngũ điều dưỡng, bảo vệ. Chủ doanh nghiệp có hứa hẹn trước Tết sẽ trả lương nhưng rồi người lao động cũng chỉ được ứng 1-5 triệu đồng rồi lại nhận lời hứa hẹn sẽ bán dự án để lo chế độ cho cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng phản ánh về việc họ có mua trái phiếu và ký hợp đồng hợp tác đầu tư viện dưỡng lão với Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful nhưng không được công ty thanh toán tiền lãi hơn một năm nay.

Dẫn nguồn tin từ báo VnExpress, vào tháng 5/2022, Công ty Từ Tâm S-Merciful nhận chăm sóc các cụ già tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, nơi đây bất ngờ thông báo viện dưỡng lão tạm thời đóng cửa từ ngày 23/5 đến khi có thông báo mới để tái cấu trúc hoạt động. Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ, nơi đây sẽ chuyển các cụ ra cơ sở ở Hà Nội.

Công ty Từ Tâm S-Merciful nhận chăm sóc các cụ già tại Đà Nẵng - Ảnh:báo VnExpress

Nhiều gia đình có cụ người cao tuổi đến cơ sở để đòi quyền lợi. Một số khác, không đồng ý phương án đưa người thân ra Hà Nội vì quá xa gia đinh. Cũng trong ngày 22/5, lực lượng chức năng phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) đã đến kiểm tra và làm việc với bộ phận quản lý chi nhánh viện dưỡng lão này.

Một viện dưỡng lão '5 sao' thu hàng trăm triệu đồng rồi đóng cửa khiến 12 cụ già lao đao Một chi nhánh viện dưỡng lão nổi tiếng ở Đà Nẵng bất ngờ thông báo dừng hoạt động, khiến 12 cụ già đang cư trú phải chuyển ra Hà Nội.

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