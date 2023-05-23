Một viện dưỡng lão '5 sao' thu hàng trăm triệu đồng rồi đóng cửa khiến 12 cụ già lao đao

Một chi nhánh viện dưỡng lão nổi tiếng ở Đà Nẵng bất ngờ thông báo dừng hoạt động, khiến 12 cụ già đang cư trú phải chuyển ra Hà Nội.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 22/5/2023 lực lượng chức năng phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đến làm rõ vụ việc chi nhánh Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful (đóng trên đường Morrison) thông báo đóng cửa. Cụ thể, vào ngày 18/5/2023 vừa qua, Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful bất ngờ thông báo sẽ tạm thời đóng cửa chi nhánh tại Đà Nẵng từ ngày 23/5 với lý do ảnh hưởng về tài chính và việc hợp tác với các đối tác phát triển không được thuận lợi. Vậy nên viện dưỡng lão sẽ dừng hoạt động trong 3 đến 6 tháng hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful thông báo đóng cửa - Ảnh: báo Dân Trí Trước đó, viện dưỡng lão này đã nhận khoảng tiền sinh hoạt phí của nhiều gia đình với mong muốn người thân sẽ được sống tốt hơn. Thậm chí, có khách hàng đã đóng chục triệu đến hơn 100 triệu đồng, gồm tiền cọc và tạm ứng trước chi phí trong nhiều tháng. Đây còn mái ấm thứ hai cho 12 cụ đang sinh sống. Nhận được thông tin này, cũng vào ngày 22/5/2023, người thân của 12 cụ đang lưu trú tại chi nhánh viện dưỡng lão được quảng cáo là "5 sao" này đã tập trung để đòi quyền lợi.

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh niên, trước phản ứng gay gắt của khách hàng, Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful nêu 2 giải pháp. Một là, nếu các gia đình tiếp tục sử dụng dịch vụ, viện dưỡng lão đưa người cao tuổi, người thân ra cơ sở S-Merciful tại Hà Nội (xã Phú Nghĩa, H.Chương Mỹ) và tặng thêm nửa tháng sử dụng dịch vụ tương ứng gói hợp đồng. Công ty CP Y khoa Từ Tâm S-Merciful nêu 2 giải pháp - Ảnh: báo Thanh niên Phía gia đình các cụ cho hay, nếu chuyển cơ sở sẽ quá xa gia đình. Vì vậy, nhiều khách hàng yêu cầu viện dưỡng lão trả lại tiền còn thừa nhưng công ty quản lý lại không đồng ý trả ngay. Đồng thời, tất cả khách hàng đều kiên quyết nếu công ty chưa có hướng giải quyết thỏa đáng, các gia đình vẫn mong muốn người thân vẫn được sinh hoạt và nhận được các dịch vụ tại Viện dưỡng lão S-Merciful ở địa chỉ 22 Morrison.

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