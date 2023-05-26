Vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: 1h sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ mới nhận được tin báo

Đời sống 26/05/2023 10:21

Sau 3 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân bị vùi lấp, tuy nhiên họ đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 25/3, khi các công nhân tăng ca đổ sàn bê-tông tại công trình dự án Tòa nhà tập đoàn Polyco (địa chỉ số 34-36 đường 2 Tháng 9, Đà Nẵng). Thời điểm này bất ngờ giàn giáo bị sập kéo theo lượng lớn bê-tông tươi đổ sập. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp và 3 người khác bị thương.

Vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: 1h sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ mới nhận được tin báo - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ có mặt nỗ lực giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Công an Nhân Dân

Khoảng 1 giờ sau, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 của Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin nên điều động 2 xe cứu nạn chuyên dụng và lực lượng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý.

Vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: 1h sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ mới nhận được tin báo - Ảnh 2
Cảnh sát PCCC và CNCH đào bới, tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân bị vùi dưới bê-tông - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Linh - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, ngay khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP đã tiến hành khoanh vùng và trinh sát vụ việc. Ngay sau khi xác định có 2 người bị vùi lấp, Cảnh sát đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Để bê-tông không bị đông cứng, các lực lượng cứu hộ vừa tiến hành đào bới vừa phun nước liên tục để làm nhão bê-tông.

Vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: 1h sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ mới nhận được tin báo - Ảnh 3
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Nhân Dân

Sau 3 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân bị vùi lấp đã tử vong ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (sinh năm 1970) và Nguyễn Thị X. (sinh năm 1974), cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3 nạn nhân bị thương gồm Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1973), Lê Văn H. (sinh năm 1979) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Ngô Duy T. (sinh năm 1978), trú quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Thi thể chị N.T.X đã được đưa về, người thân, hàng xóm đang chung tay lo hậu sự vì chồng chị X. là anh Nguyễn Văn Quốc (50 tuổi) cũng là nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, không thể về lo tang vợ.

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