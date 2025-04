Theo báo Người Lao Động, trưa 12-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vào ngày 11-4, sau khi tiếp nhận thông tin việc một người phụ nữ tử vong trong quán cà phê do mình làm chủ ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi mới hoàn thành và thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể người phụ nữ này cho gia đình đưa về quê tổ chức an táng.