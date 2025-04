Dựa vào lời kể của người nhà, khoảng 3 tháng trước ông B bị chó cắn nhưng không chích vaccine. Đến ngày 10/4, ông có biểu hiện mệt mỏi, hốt hoảng, la hét, sợ nước nên người nhà đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Tuy nhiên, thấy bệnh nhân tiên lượng xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà, sau đó tử vong. Đáng báo động là theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận vừa có thêm một trường hợp tử vong do bị mèo hoang cào.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 11/4, ông B (trú tại Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho xuất viện về nhà đã tử vong, nghi do chó dại cắn.

Qua xác minh được biết ngày 9/2/2025, người đàn ông 36 tuổi ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh đang ngồi nghỉ tại nghĩa trang thôn 1, xã Gia An, thì bị một con mèo hoang hơn 1kg cào vào bắp chân trái.

Đến ngày 3/4/2025, người này có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng. Đến sáng hôm sau bệnh trở nặng với các biểu hiện sợ gió, khó thở, co giật và được người nhà đưa đến phòng khám tư nhân TA với xét nghiệm và chẩn đoán nghi mắc bệnh dại.

Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại và được tư vấn về tình trạng nguy kịch. Gia đình xin đưa bệnh nhân về, bệnh nhân tử vong tại nhà ngày 5/4.

Ngành y tế phun thuốc khu vực nghi chó dại đi qua tại Bình Thuận - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, xác minh tại gia đình không ghi nhận có trường hợp nào bị chó, mèo cào, cắn. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, thông báo rộng rãi và xác định ngoài nạn nhân đã tử vong, con mèo hoang nói trên có đặc điểm bị liệt 2 chân còn cào một người khác là ông HVP ở Gia An.

Ông P bị con mèo hoang cào vào lòng bàn tay một vết xước nhẹ, có chảy máu. Sau đó ông này đã rửa vết thương bằng nước muối, tiêm 3 liều vaccine phòng dại, 1 liều vaccine uốn ván và đến thời điểm hiện tại không gặp nguy hiểm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Bình Thuận đã có 3 bệnh nhân tử vong do chó dại cắn và trường hợp người đàn ông ở Gia An là trường hợp tử vong đầu tiên do bị mèo hoang cào.

Đây là cảnh báo mạnh mẽ về sự nguy hiểm của bệnh dại và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngay lập tức khi bị chó hoặc mèo cắn, cào.

Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, người dân cần có nhận thức đúng đắn về sự nguy hiểm của bệnh dại và không bỏ qua bất kỳ vết thương nào từ chó, mèo. Hãy luôn cẩn trọng và tiêm phòng kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Được biết, năm 2024, Bình Thuận là một trong những địa phương có số ca tử vong do bị chó dại cắn cao nhất nước với 10 trường hợp.